謝龍介讚林金結：街頭民調0負評　現任立委吳琪銘推「居住正義」緊拉青年票

▲林金結日前到頂埔活動中心舉辦政見座談會 。（圖／翻攝自林金結臉書）

記者張嘉晏／綜合報導

新北第10選區立委候選人近日緊鑼密鼓地深入選區傾聽民意，國民黨候選人林金結以交通、預算等政見挑戰現任立委吳琪銘的連任之路；吳琪銘則是主打實現居住正義，除了加速推動社會住宅，未來更要爭取擴大租屋補貼之名額，呼籲年輕人回家投票。

林金結日前到了土城頂埔活動中心舉辦政見座談會，前立委江惠貞也出席相挺。他指出，頂埔里民希望捷運三鶯線頂埔段能夠地下化，卻因為經費不足的關係，目前只能高架化，卻帶給居民噪音、道路壅塞等不便。林金結說，在他擔任市議員期間，想以「改道」的方式作為替代方案，然而多次協調卻未果。他承諾，若未來他順利進軍國會，將會積極爭取修《財政收支劃分法》，讓人民繳納的稅金公平地、妥善地被利用，讓新北居民更能安居樂業。

此外，林金結近日也和謝龍介合體拍片，謝龍介指出，他在路上進行「街頭民調」，發現民眾對於「阿結仔」都是一致好評，沒有人說不好。兩人也聊到，以往土城缺乏處理急、重症的大型綜合醫院，但在林金結、前市長朱立倫、現任市長侯友宜以及其他議員的努力下，成功爭取到地區的醫療資源，「醫療的照護，對我們地方的健康很重要。」

▲居民踴躍參與座談會 。（圖／翻攝自林金結臉書）

而民進黨籍候選人吳琪銘近日則是在永寧里、頂福里、學成里和員福里掃街拜票，傾聽一戶戶居民的心聲。他指出，自從他擔任立委以來，就持續監督和規劃社會住宅、爭取國有閒置地進行規劃，目前已經有兩處社會住宅開工。

為了更能落實居住正義，他表示未來也會積極爭取擴增租屋補貼名額，減輕租屋族和年輕夫妻的負擔，呼籲年輕朋友1月11一定要記得回家投票。

▼ 吳琪銘任內已推動兩處社會住宅開工。（圖／翻攝自吳琪銘臉書）

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