「罷韓對決」助大量入黨　韓國瑜擁抱黃復興謀換吳敦義

▲繼「禿漢合體」後，盧秀燕也接下韓國瑜台中市競選總部主委共同造勢，盼重現去年韓流盛況。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

罷免高雄市長韓國瑜來勢洶洶，韓陣營為了反制，除了回防高雄大本營，也藉反制罷韓拉攏支持者入黨，讓挺韓人馬2路戰線逐漸成形，一方面直搗黃復興票倉，另一方面也鎖定農曆年後的中常委改選，藉挺韓派抬頭大舉進軍中常會，力圖進一步削弱黨主席吳敦義的勢力。

藍營人士認為，無論選後韓是勝是敗，國民黨都將呈現吳韓對決的態勢，讓選前不到1個月的藍營，提前進入了「後吳敦義時代」。

國民黨總統候選人韓國瑜13日前進中台灣，成立台中市競選總部，不僅與台中市長盧秀燕同台，盧還接下台中市競總主委職位，為韓披上戰袍，加上新北市長侯友宜早先一週與韓同框合體，讓韓在選情逆風之際，仍順利完成去年九合一選後「三子」（漢子侯友宜、燕子盧秀燕、禿子韓國瑜）連線的黨內整合最後拼圖。

罷韓來勢洶 大遊行回防

總統大選即將進入最後三週的肉搏戰階段，韓國瑜在祭出反串民調「唯一支持蔡英文」的怪招後，導致選情更加詭譎，韓陣營不只要力抗民進黨對手蔡英文拉大領先差距，更著手嚴防即將在高雄上演的罷韓聲浪發酵。

本刊調查，反韓陣營將利用21日起展開的罷韓大遊行進行串聯，並從25日韓國瑜就任高雄市長週年啟動罷免行動，預計隔天、26日送出第一階段罷免提議書，罷韓行動將連綿不絕。韓陣營為了反制，不只將在21日同天舉辦「南方崛起高雄光榮週年慶大遊行」，最近二週更已將韓的大選行程拉回高雄大本營，回防意味濃厚。

「綠營愈黑韓，挺韓的反作用力愈大。」韓陣營核心人士告訴本刊，韓國瑜上任一年，包括高雄空汙新低、路平、下水道清淤等政績，都淹沒在大選政治攻防的口水戰中，接下來的挺韓、反韓遊行對決，勢必會讓韓國瑜的市政成績單成為話題，「韓讓政黨輪替的效應在綠營大本營出現，也意外讓韓的支持者更願意加入國民黨。」

挺韓紛入黨 吳派冷眼看

該人士表示，11月中起，韓粉開始透過臉書及LINE群組串聯入黨，截至12月中旬，從各地方黨部掌握入黨的初估人數，已直逼上萬人，其中又以新北市及桃園市人數最多，但這波因挺韓而出現的入黨盛況，看在挺吳敦義人馬眼裡，卻十分不以為然。

該人士進一步說，這波入黨潮無疑是劍指吳敦義的黨主席寶座，但吳面對選後可能隨之而來的逼宮，也已表明「等我把4年任期做滿再說」，這番話即是向黨內反吳人馬預告：「我絕不會提前下台，會做到2021年黨主席任期屆滿為止。」

藍營人士透露，對吳敦義來說，雖然國民黨不分區名單出現「紅統」爭議，至今仍餘波盪漾，成為重創國民黨支持度最大的原因，但吳之所以力保退將吳斯懷納入安全名單，主要目的就是為了拉攏藍營最大投票部隊黃復興系統，力保在選後的地位不被撼動，即便要重啟黨主席選舉，吳也有這群最強的利器能夠反制。

卡韓不急戰 選後謀改選

「先前挺吳敦義的黃復興系統也出現鬆動！」一位熟悉軍系生態的藍營人士指出，吳斯懷列入不分區立委安全名單後，引爆黃復興黨部分裂成二派，多數派以黃復興地方黨部系統為主，不滿吳斯懷重挫選情，進而激發輔選動力，近日積極替韓在全台各地造勢動員，盼讓韓的選情止跌回升，另一派親吳的黃復興系統，以主委金恩慶為首，但選後態度是否轉變，也有待觀察。

一位黨務人士分析，韓粉大量入黨，對吳敦義而言仍不足以為懼，以2017年黨主席選舉結果為例，吳敦義獲得14萬4千多票、洪秀柱5萬3千多票、韓國瑜僅1萬6千1百多票，就算之後挺柱勢力全數支持韓，並加上韓粉入黨，人數上依舊與挺吳大軍有一段落差，「韓粉想扳倒吳拱韓上位，恐怕還要整合其他藍營山頭才有機會。」

不過，一位韓營輔選要角直言，韓目前最重要的任務是先打完明年總統選舉，「現在對於這些卡韓者，還沒有到開戰的時刻」，即使韓最後無法逆轉勝，以綠營執政的不滿意度來看，要守住2016年大選381萬票的「朱立倫防線」問題不大，韓只要將勝負差距拉近，衝破坊間民調差距，對小英執政的信任投票就會大打折扣，韓也能順勢守住高雄的罷韓攻勢，進而順應黨內期待的世代交替聲浪，吳敦義當然要面臨國民黨換血的巨大挑戰。

該人士說，挺韓人馬已逐漸演變成二路戰線，從韓粉積極串聯入黨開始，主張由韓或他的代理人領導國民黨進行黨務改造，另一方面，一群來自基層的藍營黨代表，近日也有不少人啟動布局農曆年後的中常委改選，有意支持特定挺韓人士進軍中常會，從體制內削弱挺吳派勢力。

另一位藍營人士大膽斷言：「如果吳敦義再與韓國瑜選一次黨主席，一定會輸。」不只黃復興系統可能全數倒戈轉向挺韓，不少手上握有上千名人頭黨員的大戶，私下也已表態不會再挺吳。

反吳大集結 藍營恐分裂

知情人士向本刊透露，昔日吳敦義掌握的各地派系要角，韓陣營已藉這次總統大選順勢拜過好幾輪碼頭，細數檯面上挺韓的重量級人物，包括雲林張榮味家族、台中黑派大老顏清標、前花蓮縣長傅崐萁、前台東縣長吳俊立、屏東縣議長周典論等人，韓陣營有信心在選後能全部整合。

「牆倒眾人推，投票結果公布，不可避免的是反吳人馬將會大集結。」藍營人士認為，明年1月11日選舉過後，將進入吳、韓對決態勢，若逼宮浪潮直接檯面化，藍營恐將再度面臨分裂危機。

防雙寶站台 藍委選將有「反豬隊友連線」

國民黨推出退將吳斯懷、前警大教授葉毓蘭名列不分區立委安全名單，引起「紅統」爭議，不只變相成為綠營選戰打點箭靶，還衝擊自家區域立委選情。本刊調查，不少藍委對於「雙寶」輔選站台敬謝不敏，五五波激戰選區者更是避之唯恐不及，甚至私下設立通報系統，嚴防被「豬隊友」突擊。

不分區立委肩負輔選任務，軍系前國民黨副主席陳鎮湘近日好意帶著吳斯懷跑場，多位選情領先的藍委擔心被突襲，互相提醒「小心他會夾帶吳斯懷」，若接到陳的電話最好先問清楚還有誰陪同。另外，「支持XXX，就是支持葉毓蘭」的口號也在警眷選區被傳開，藍委紛紛保持距離，以策安全，讓葉只能到選情相對單純區域送暖。

針對這對不分區「雙寶」慘淪豬隊友，黨中央日前已下令2人減少曝光，上政論節目前也必須事先獲得批准。不過，相較於專業組的陳以信、吳怡玎及李貴敏3人，黨則密集規劃出席記者會，替藍營政策辯護。



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