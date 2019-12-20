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獨／韓國瑜發言人現身廈門！　喊話台商「讓台灣重返光榮」

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▲▼ 何庭歡，廈門台協換屆 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲何庭歡今晚出席廈門台協換屆活動，向台商喊話支持韓國瑜。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／廈門報導

國民黨總統候選人韓國瑜的發言人何庭歡，今（20）日出席廈門台協換屆活動。她在接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，此次代表韓國瑜前來，一方面是來跟台商進行互動，另一方面是希望他們可以返鄉投票，爭取他們對韓市長的支持，讓台灣重返光榮，讓國民黨重返執政。

廈門台協成立27周年暨換屆活動今日舉行，出席活動的有國台辦經濟局局長張世宏、國民黨大陸事務部副主任陳一新、金門縣立法委員陳玉珍、廈門市台港澳辦主任劉金柱等人。

▲▼ 廈門台協,吳家瑩,國台辦經濟局局長張世宏 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲出席嘉賓合影 。（圖／記者蔡儀潔攝

在今日的活動中，呼籲「返鄉投票」的氛圍濃厚，韓國瑜競選發言人何庭歡下午也到場向台商喊話，稱希望大家堅持「九二共識」，明年1月11日能返鄉投票，行使自己的民主權利，為台灣的未來和明天，投下神聖的一票。隨後她與現場的台協成員一起高喊「凍蒜」，現場氣氛火熱。

▼ 何庭歡下午出席台協會員代表大會 。（圖／記者蔡儀潔翻攝）

▲▼ 何庭歡，廈門台協換屆 。（圖／記者蔡儀潔翻攝）

何庭歡在晚宴時表示，「此次是受到廈門台協的邀請，考慮到來這裡可以拜會台商，就代表韓市長前來，今晚感受到台商們非常的熱情，他們向我表達了心聲，希望兩岸能恢復到過往物流、人流都非常暢通的情況。」

▼ 何庭歡與嘉賓、台商合影 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 廈門台協,吳家瑩,國台辦經濟局局長張世宏 。（圖／記者蔡儀潔攝）

連任廈門台協會長的吳家瑩則表示，「身為台灣公民我們責無旁貸，我們一定要回家投票，必須要支持對兩岸和平發展的候選人以及政黨，我認為兩岸之間如果沒有融合發展，也就沒有企業的發展，我們一定會大力的響應投票，返鄉投票在我們廈門來講是勢在必行。」

▼吳家瑩在接受記者訪問 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 廈門台協,吳家瑩,國台辦經濟局局長張世宏 。（圖／記者蔡儀潔攝）

全國台企聯會長李政宏在致詞時，同樣呼籲台商返鄉投票，「明年1月11日大家一定要回去，投下神聖的一票，如果任由破壞兩岸交流的政黨繼續執政，今天《反中共代理人法》，明天《反滲透法》，阻礙兩岸和平發展，阻礙台商的未來，也阻礙了我們子孫後代的未來。」

▼ 李政宏在致詞 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 廈門台協,吳家瑩,國台辦經濟局局長張世宏 。（圖／記者蔡儀潔攝）

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