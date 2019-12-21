韓國瑜2020大選500萬票起跳！　陳揮文預測「關鍵在被騙的人數」

▲陳揮文表示，「被騙得多，蔡英文救連任；被騙得少，韓國瑜就贏了。」。（圖／翻攝自YouTube「飛碟晚餐 陳揮文時間」）

記者張靖榕／綜合報導

距離被形容成是「終局之戰」的2020總統大選，已經剩下不到21天，挺韓到底的資深媒體人陳揮文，20日晚上在廣播節目中大膽搬出一套預測路徑，認為韓國瑜得票率不會比2016年朱立倫的380萬票還少，而蔡英文也沒有大家想的遙遙領先。

陳輝文在節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》首先表示，若預測不準還請大家多多包涵，接著指出2016年國民黨最慘的時候，仍有380萬人不離不棄，而這些選票在2020大選都會轉移到韓國瑜這邊，所以韓得票率不可能會少於朱立倫。

陳揮文相當有信心地接著說，宋楚瑜2012年拿下37萬票，2016年得到157萬票，這中間多的120萬票，加上沒投票的100萬票，加起來總共220萬票，不一定都會投給韓國瑜。

朱立倫的380萬票，加宋楚瑜多出來的120萬票，再加上先前沒投而這次可能會出來投票的100萬票，陳輝文大約估計，這些票不會往別處流，都會灌到韓國瑜身上，「朱立倫才輸308萬票，你覺得有可能嗎？韓國瑜輸到400萬票有可能嗎？」

陳揮文更說蔡英文的聲勢不如2016年，因為這3年做得不好，參考蔡英文第一次選總統拿到609萬票，第二次拿到689萬票，這次就是600萬票保衛戰。他認為，蔡英文票數會下降，韓國瑜票數會上升，「被騙得多，蔡英文救連任；被騙得少，韓國瑜就贏了。」