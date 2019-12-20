冬令時節早晚氣溫變化大　海巡防疫最前線…衛教健康把關

▲海巡署南部分署第六岸巡隊月20日舉辦衛教講座，邀請屏東縣恆春鎮衛生所護理長張彤汝及護理師洪千媚進行衛教宣導 。（圖／記者陳崑福攝翻，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為強化海巡基層同仁衛教知識，提升自身免疫抵抗力，海巡署南部分署第六岸巡隊於12月20日舉辦衛教講座，邀請屏東縣恆春鎮衛生所護理長張彤汝及護理師洪千媚至海巡基層單位進行衛教宣導，以正確的衛教知識，替同仁健康把關。

▲▼衛教宣導、致贈感謝狀。

海巡基層同仁因勤務特性，長期於戶外工作，每逢冬令時節，受東北季風影響，早晚氣溫變化大，容易引起流行性感冒、心血管及消化道疾病。南部分署第六岸巡隊因此邀請屏東縣恆春鎮衛生所護理長張彤汝及護理師洪千媚實施衛教宣導。

洪護理師表示，常見的呼吸道傳染病，有流行性感冒、水痘及流行性腦脊髓膜炎等，藉由飛沫傳播、空氣傳播及接觸其分泌物傳播，常發生於團體生活。因此，藉由保持良好環境衛生習慣、保持室內通風、培養個人勤洗手等良好衛生觀念，可以避免群聚感染。

而在氣溫驟降時，血壓容易因血管收縮升高，進而誘發心肌梗塞或腦中風等心血管疾病，具家族遺傳史或三高病史者，應定時量測血壓及持續就醫追蹤治療。

第六岸巡隊表示，「同仁的健康，是單位最重要的資產」，呼籲全體同仁，海巡任務繁重，作息不定，更需留意個人身體健康，應秉持「預防勝於治療」理念，建立正確衛教觀念，以落實個人健康管理。

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