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嘉義高中參訪+海巡體驗　師生嘖嘖稱奇都說讚

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▲海巡署南部分署為增進國立嘉義高級中學師生對海巡署的認識與了解，21日在興達港海巡基地及興達漁港安檢所辦理海巡體驗活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲海巡署南部分署為增進國立嘉義高級中學師生對海巡署的認識與了解，21日在興達港海巡基地及興達漁港安檢所辦理海巡體驗活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

海巡署南部分署為增進國立嘉義高級中學師生對海巡署的認識與了解，結合全民國防教育，21日於興達港海巡基地及興達漁港安檢所辦理海巡體驗活動，使師生身歷其境，體驗海巡勤務與生活，師生對不一樣體驗感到很新奇。

▲海巡署南部分署為增進國立嘉義高級中學師生對海巡署的認識與了解，21日在興達港海巡基地及興達漁港安檢所辦理海巡體驗活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼嘉義高中海巡體驗活動。

▲海巡署南部分署為增進國立嘉義高級中學師生對海巡署的認識與了解，21日在興達港海巡基地及興達漁港安檢所辦理海巡體驗活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

南部分署為使高中青年學子更加認識海巡工作內容及提升其報考意願，展現親和力，增加學生對海巡好感，配合國立嘉義高中全民國防參訪行程，舉辦「參訪暨海巡體驗」活動，並準備海巡工作服讓學生們穿戴。

▲海巡署南部分署為增進國立嘉義高級中學師生對海巡署的認識與了解，21日在興達港海巡基地及興達漁港安檢所辦理海巡體驗活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼嘉中海巡體驗。

▲海巡署南部分署為增進國立嘉義高級中學師生對海巡署的認識與了解，21日在興達港海巡基地及興達漁港安檢所辦理海巡體驗活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

參與師生共43位，他們除參觀靜態影片播放，更安排執勤體驗；他們專注聆聽海巡人員介紹無人機操作展示、海巡艦艇（船模）簡介、體驗救生器材操作使用及100噸海巡艇搭乘出海等，了解海域執法、海洋保育執行現況，也樂於保育海洋資源、共同維護海洋環境；並透過執勤同仁對海巡勤務的介紹，瞭解到海巡人員平常如何執行勤務，更進一步認識海巡人員的日常生活。

而南部分署人才招募中心也向同學們推廣招募，提供認識海巡機關與軍旅生涯規劃等完整資訊，使有意願加入海巡行列的學生有雙向交流的機會。

南部分署表示，海巡署除職司查緝走私、偷渡等不法情事，遇有岸際發生緊急危難事故，民眾隨時可利用行動電話或市話撥打「118」海巡服務專線，海巡署將立即提供協助。

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