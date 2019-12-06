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海巡南部分署粉專「瘋開講」　德籍少年小琉球摸海龜觸法列案例

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▲海巡署南部分署為使青年學子及社會大眾可以了解、認識海巡五大核心任務及工作內容，於臉書粉絲專頁發布系列校園互動影片，受好評 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲海巡署南部分署到校園行銷，讓學生及社會大眾可以了解海巡五大核心任務及工作內容 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

海巡署南部分署為使青年學子及社會大眾可以認識海巡五大核心任務及工作內容，近期於機關臉書粉絲專頁「南部海巡瘋開講」發布系列校園互動影片，以輕鬆詼諧有趣的互動交流及海巡Q&A來測試高中、大學生們對海巡工作的瞭解程度，影片於官網推出後頗受好評，有助青年學子更加瞭解我國海域執法及海洋保育執行現況。

▲海巡署南部分署為使青年學子及社會大眾可以了解、認識海巡五大核心任務及工作內容，於臉書粉絲專頁發布系列校園互動影片，受好評 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼南部分署到校園，讓學生了解海巡署工件內容。

▲海巡署南部分署為使青年學子及社會大眾可以了解、認識海巡五大核心任務及工作內容，於臉書粉絲專頁發布系列校園互動影片，受好評 。（圖／記者陳崑福翻攝）

南部分署指出，海巡署掌理「海域治安」、「海洋事務」、「海洋保育」、「救生救難」及「維護漁權」五大核心任務皆與民眾生活息息相關；有鑒於今年10月間1名德籍少年來台自助旅遊，於屏東小琉球海域浮潛時，因不諳我國相關法規，觸摸保育類綠蠵龜而遭送辦

為宣導海洋保育及海岸（域）執法的重要性，南部分署日前利用學校校慶期間前往台南大學附屬高中、台南高工、北門農工及屏東科技大學等校進行校園互動宣導，以「海巡118報案專線」、「鯨豚擱淺救援SOP」及「岸際（海域）急難救助通報」等議題採互動問答方式來測試學生對海巡工作內容瞭解程度；其中更有來自中美洲巴拿馬等國學生，與海巡人員分享他國海巡單位工作異同，進行一場另類的海巡校園外交。

南部分署希望透過多元文宣方式使民眾進一步了解海巡工作內容，並將持續透過校園宣導及官方粉絲專頁傳遞實用且正確的資訊，期使海洋教育向下扎根，並呼籲民眾於海域或岸際發現可疑或急難救助案件，皆可撥打「118」海巡免費報案專線通報，海巡人員將第一時間前往協助處理。

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