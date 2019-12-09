捕撈鰻苗膠筏擱淺枋山沙灘　岸巡出動4車9人協助脫困

▲海巡署第六岸巡隊安檢人員協助擱淺膠筏脫困 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

一艘捕撈鰻苗的膠筏，9日中午被發現擱淺在屏東縣枋山鄉平埔執檢站右側500公尺沙灘，安檢人員獲報會同友船將該艘膠筏拖離脫困，船長對安檢人員的協助，感激不已。

▲▼膠筏擱淺、協助脫困。

今天中午12時10分左右，第六岸巡隊加祿堂安檢所守望人員執行勤務時，發現1艘膠筏在平埔執檢站右側疑似擱淺，立即回報海巡署第八巡防區指揮部，指揮派遣加祿堂安檢所同仁與及第一機動巡邏組共計4車9員前往協助。

海巡人員抵達現場確認膠筏上人員平安，檢查其船體無發現破損及漏油情事，詢問船長表示因在附近捕撈鰻苗遭浪推至沙灘，所幸膠筏沒有因碰撞造成損壞，船長立即聯繫友船至現場協助拖困，在海巡以人力推船及漁友協助拖帶下，經20多分鐘將該艘膠筏協助脫困，並持續於該海域作業。

南部分署第六岸巡隊表示，目前是捕撈鰻苗季節，相同區域於12月1日也因捕鰻苗發生擱淺意外，呼籲民眾在海上作業時應隨時注意周遭水文，避免因潮汐海流影響而肇生生命財產損失，倘遇突發狀況或不慎發生危安情事，可立即撥打海巡署「118」免付費服務專線報案，海巡署將第一時間投入能量執行救援及協助。

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