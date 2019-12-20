他問「電影院為何不推月、年票？」　內行點破真相：會虧爆...曝國外制度

▲電影院。（圖／本報資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

週五下班後，和家人或是情人去電影院看場電影，無疑是許多上班族的小確幸了。一名網友就好奇，電影市場這麼大，為何影城不像捷運一樣推動月票或是年票制？不過貼文一出，網友們紛紛表示「會虧爆」、「想想電影首週座位都被月票擠滿」。

「有人想過類似的想法嗎？」一名網友在PTT電影版發文，他表示雖然有的人每個月進戲院看一次電影就算多了，但也有一部分族群一個月進電影院不下10次，這現象也讓他好奇，為什麼似乎沒有電影院推出「月票」或是「年票」？

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「年票一張1萬以下我肯定買，每個月看超過3-4部就回本了。」原PO認為，若真的推出年票，電影院其實還是可以賺「買了卻不看的人」的錢，詢問大家是否有過類似的疑問。

▲很多人的娛樂消遣就是看電影。（圖／記者謝盛帆攝）

不過貼文一出，網友們幾乎都搖頭表示不可行，原因是這樣業者根本虧爆，「台灣戲院被外國片商抽成抽很兇，出這個戲院更賺不到錢」、「以你的例子，花錢看10部的人有月票，公司每月一定遠遠虧超過6張電影票的錢，想一下吧」、「除非像好市多一樣綁定本人會員制，不然以台灣人貪小便宜的心態，絕對會多人使用年票」、「想想電影首週座位都被月票擠滿」、「因為他要你買吃的啊！賣了年票等於好幾場位子賣出去，但是你不可能每場都買他們家的東西吃啊」。

此外也有網友分享他國例子，「荷蘭有，一個月30歐，imax 3D看到爽」、「美國COSTCO之前有賣，我買了每個月看7-8院線，後來那個公司大虧，虧死了，改成同一片不能看兩次」、「美國有出moviepass，基本上是倒了」、「美國AMC連鎖戲院有出每周限額的A-List，一個月$24元，一周最多看三部」。

還有網友回憶，其實台灣有些二輪電影院是有月票制度的，首輪戲院也曾搭配活動推出過，另外其實有片商推出「線上線下結合型」的月租方案。

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