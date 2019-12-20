　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他問「電影院為何不推月、年票？」　內行點破真相：會虧爆...曝國外制度

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼電影院。（圖／記者周宸亘攝）

▲電影院。（圖／本報資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

週五下班後，和家人或是情人去電影院看場電影，無疑是許多上班族的小確幸了。一名網友就好奇，電影市場這麼大，為何影城不像捷運一樣推動月票或是年票制？不過貼文一出，網友們紛紛表示「會虧爆」、「想想電影首週座位都被月票擠滿」。

「有人想過類似的想法嗎？」一名網友在PTT電影版發文，他表示雖然有的人每個月進戲院看一次電影就算多了，但也有一部分族群一個月進電影院不下10次，這現象也讓他好奇，為什麼似乎沒有電影院推出「月票」或是「年票」？

請繼續往下閱讀...

「年票一張1萬以下我肯定買，每個月看超過3-4部就回本了。」原PO認為，若真的推出年票，電影院其實還是可以賺「買了卻不看的人」的錢，詢問大家是否有過類似的疑問。

▲▼瑪莉亞,颱風,信義區,威秀,電影院,人潮,看電影,防颱準備。（圖／記者謝盛帆攝）

▲很多人的娛樂消遣就是看電影。（圖／記者謝盛帆攝）

不過貼文一出，網友們幾乎都搖頭表示不可行，原因是這樣業者根本虧爆，「台灣戲院被外國片商抽成抽很兇，出這個戲院更賺不到錢」、「以你的例子，花錢看10部的人有月票，公司每月一定遠遠虧超過6張電影票的錢，想一下吧」、「除非像好市多一樣綁定本人會員制，不然以台灣人貪小便宜的心態，絕對會多人使用年票」、「想想電影首週座位都被月票擠滿」、「因為他要你買吃的啊！賣了年票等於好幾場位子賣出去，但是你不可能每場都買他們家的東西吃啊」。

此外也有網友分享他國例子，「荷蘭有，一個月30歐，imax 3D看到爽」、「美國COSTCO之前有賣，我買了每個月看7-8院線，後來那個公司大虧，虧死了，改成同一片不能看兩次」、「美國有出moviepass，基本上是倒了」、「美國AMC連鎖戲院有出每周限額的A-List，一個月$24元，一周最多看三部」。

還有網友回憶，其實台灣有些二輪電影院是有月票制度的，首輪戲院也曾搭配活動推出過，另外其實有片商推出「線上線下結合型」的月租方案。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
外公留舊透天10年沒人住..台南妹卻想買新房！網狂勸1條路最
男要看護摸下面還暗示「用嘴壞壞」　她照做月底多100元怒告.
他煮泡麵隨手倒意外混出「神級組合」：很搭　網一撇步煮出東南亞
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台女福岡租車肇逃逆轉！台、日網友洗版租車公司…老闆刪文道歉「關IG」

超商貨架驚見「一片方正」！台北男買零食嚇傻…網友揭真相：看了超舒服

台南新市大排驚見「流浪鱷魚」曬日光浴　鄉民超怕牠「跑出來」

「全球最賺YouTuber」前三名2個是小孩！　8歲網紅萊恩卡吉年撈7.85億奪冠

影／馬英九兼職外賣！身揹「神秘外送包」…一脫口罩女學生尖叫

影／和尚用木魚敲「搖滾神曲」！魔性「咚咚~鏘」狂轟炸　一開口網全笑噴

蘇花改1/6通車客運祭優惠！北花最低僅171元　「24小時不打烊」都能搭

歡慶松菸80歲！台灣插畫家創作《走進松菸》繪本獨家販售

玉山積雪2.5公分！今晚到明晨有機會再迎雪　明起全台轉溫暖

他問「電影院為何不推月、年票？」　內行點破真相：會虧爆...曝國外制度

多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

邱毅看波特王影片「噁心到想吐」　痛批陳菊、蔡英文不像女人的女性

「我來日不多」韓政見會金句一次看　激喊中華民國萬歲：蔡沒喊真遺憾

太夢幻！芬蘭玻璃屋躺著就能零死角看極光　還能在雪地裡泡芬蘭浴

全聯Hershey’s重磅回歸！「4邪惡新甜點」必吃黑巧克力千層、爆漿菠蘿泡芙

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

起步4秒紫衣婦「左轉」遭撞狂跳針　聽到報警秒變臉：我好像沒事了^^

影／和尚用木魚敲「搖滾神曲」！魔性「咚咚~鏘」狂轟炸　一開口網全笑噴

蘇花改1/6通車客運祭優惠！北花最低僅171元　「24小時不打烊」都能搭

歡慶松菸80歲！台灣插畫家創作《走進松菸》繪本獨家販售

玉山積雪2.5公分！今晚到明晨有機會再迎雪　明起全台轉溫暖

他問「電影院為何不推月、年票？」　內行點破真相：會虧爆...曝國外制度

【廣編】農業精品「點亮臺灣，迎向世界」　百大精品1219齊亮相

新視頻廣告超吸睛！搭捷運停下腳步　享受視覺新饗宴

批選舉變口水戰　教團提10題問候選人…籲調降大學生師比至OECD水準

臺大雲林分院與廣達電腦簽署合作備忘錄　發展偏鄉遠距醫療照護

屏東跨年晚會千禧公園登場 滅火器+玖壹壹…陪民眾k歌跨年

中職／彭政閔接班未來總教練　劉志威：找適當時間點

蕭亞軒強勢回歸驚人樣貌曝光！　洩演唱會時間「明年生日起跑」

前夫尿布丟臉掰惹！名醫黃宥嘉再掀戰　討「超奢華珠寶盒+135萬現鈔」結果出爐

城市躲貓貓　林智堅邀請大小朋友來發掘動物的秘密基地

影／和尚用木魚敲「搖滾神曲」！魔性「咚咚~鏘」狂轟炸　一開口網全笑噴

台灣單雙打世界排名最高　謝淑薇重返國家隊出征聯邦盃

批民進黨「東廠盡出」選舉支票滿天飛　傅崐萁：花蓮人不受恫嚇

貓咪出院異瞳消失！　網友批「飼主抱錯」聽原因全安靜

金格新春推6款「開運新春禮盒」狂吸財運！風水師加碼：吃完留著放東南方「做金庫」

「前世情人」帶財運　康康狂接尾牙春酒場開心進帳400萬

生活熱門新聞

謝和弦嗆「奶大又怎樣」　女記者本尊曝光

女Coser「單布刺客裝」太邪惡　網狂重播

迷客夏回應「買6杯捐6元」蹊蹺　2原因「無法被6整除」

同學約旗津釣沙鮻　國三生「下雨天沒去」上課一問震驚

掃地機器人逃家　失主終於現身了

北北基宜大雨特報　冬至「南微熱北轉涼」

今降雨擴大「熱區出爐」越晚越濕冷　最低溫時間曝

福岡租車肇逃人找到了！畫面曝光

2020星座工作運勢唐綺陽大解析

觀落陰「亡母年輕了30多歲」　兒轉頭震撼了

全國高中職寒假提早放　週六先補課

煮泡麵隨手倒！他意外混出「神級組合」

問出貨時間！賣家大暴走...妹子卑微道歉

快訊／玉山下雪了！「雪+霰」齊發變銀白世界

更多熱門

相關新聞

台鐵什麼優點值得高鐵學　網同步推：便當

台鐵什麼優點值得高鐵學　網同步推：便當

很多人都會利用台鐵、高鐵來通勤或返鄉，但從站體但列車，兩種交通工具給人印象大不同，台鐵常常給人歷史悠久的老舊感。一名網友就表示，除了一些共構大站，台鐵其他車站跟高鐵的差距都很明顯，像是地面指標等等，忍不住問卦，「台鐵有沒有什麼優點是高鐵值得學習的啊？乾五八卦？」

載迪士尼APP　他驚爆卦「台灣變中國省份」

載迪士尼APP　他驚爆卦「台灣變中國省份」

搭北捷忘帶錢包　手機沒用悲劇了

搭北捷忘帶錢包　手機沒用悲劇了

想買無線充電板放公司　過來人2點超滅火

想買無線充電板放公司　過來人2點超滅火

越南學生妹手抓馬尾撩翻　側臉也精緻炸

越南學生妹手抓馬尾撩翻　側臉也精緻炸

關鍵字：

電影院月票戲院PTT

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

方志友4年婚感情卡卡！　「暴肥又被推戲約」

池昌旭公開私下抽菸自拍喊「好幸福」

存6000萬！他2年後看餘額剩300元崩潰

李永萍批不該扯政治　波特王回應了

老婦冰箱藏10年夫屍　他留謎樣遺書

《麻辣》萬人美老公偷吃女同事！心碎簽離婚協議書

謝和弦嗆「奶大又怎樣」　女記者本尊曝光

友慫恿吸笑氣　後遺症爆發讓她崩

少年教室殺同學　長期被霸凌失控

行李箱被摔爛！陳勢安「收到贊助」一看傻了

Keanna舉報謝和弦呼麻　專家曝背後內幕！

吃火鍋吃到保險套…他拍照公審竟賠3萬給店家

21歲男房門反鎖亡！姊姊接一通電話嚇傻

韓國瑜隨行發言人證實　邀鍾明軒合作

17歲女到男友家玩　竟翻出情趣用品

更多

最夯影音

更多
多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠
蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

邱毅看波特王影片「噁心到想吐」　痛批陳菊、蔡英文不像女人的女性

邱毅看波特王影片「噁心到想吐」　痛批陳菊、蔡英文不像女人的女性

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面