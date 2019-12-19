「台鐵什麼優點」值得高鐵學習！鄉民竟同步…推這項沒法比：差距不是一點

▲網友問台鐵有沒有高鐵值得學習的地方。（圖／（左）記者賴文萱攝、（右）記者李宜秦攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多人都會利用台鐵、高鐵來通勤或返鄉，但從站體但列車，兩種交通工具給人印象大不同，台鐵常常給人歷史悠久的老舊感。一名網友就表示，除了一些共構大站，台鐵其他車站跟高鐵的差距都很明顯，像是地面指標等等，忍不住問卦，「台鐵有沒有什麼優點是高鐵值得學習的啊？乾五八卦？」

這位網友在PTT的Gossiping板上發文問卦「台鐵有什麼優點是高鐵值得學習的？」文中表示，除了南港、台北、板橋、新左營這種共構的大站，「高鐵跟台鐵的差距都非常明顯，像是地面指標，台鐵常常都已經磨到快看不見了，高鐵卻都會定期修補」，而且台鐵連各站的播音系統播的內容都不一樣。

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▲高鐵總是給人嶄新的印象。（示意圖／記者李宜秦攝）

原PO就好奇，台鐵有沒有什麼優點是值得高鐵學習的，並說他個人認為是驗票閘門，「台鐵的閘門跟日本用的是同一款，所以屌打高鐵」；另外還有票務系統，「台鐵第四代的比高鐵好用很多，而且可以把車票歸戶到會員帳號。」

看到貼文後，網友紛紛回應熱論，「設站位置啊」、「台鐵全部改成普悠瑪，高鐵就倒了」、「停車，台鐵的老司機+莒光可以幾乎無感停下，高鐵停下前的衝動就很明顯」、「洗手間的水，台鐵幾乎都充足，高鐵一堆涓涓細流」、「台鐵票價20多年沒漲你說呢！」

▲網友認為，台鐵的驗票閘門跟票務系統都不錯。（示意圖／記者賴文萱攝）

但留言處幾乎意見一致的答案卻是「台鐵便當」，「認真，絕對是便當」、「高鐵便當真的沒有辦法跟台鐵比，而且差距不是一點點，台鐵60塊的就已經比高鐵100塊的好」、「便當，買台鐵便當搭高鐵是基本」、「肯定便當，每次去搭火車必嗑」、「便當，便當局不是叫假的。」

▼網友同步大推台鐵便當。（圖／記者賴文萱攝）

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