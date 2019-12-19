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台南新市大排驚見「流浪鱷魚」曬日光浴　鄉民超怕牠「跑出來」

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▲台南新市區新市大排內驚傳有鱷魚出沒，台南市新市消防分隊據報前往捕捉，但鱷魚一到聲響馬上逃入草叢不見了，目前還在大排底下生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南新市區新市大排內驚傳有鱷魚出沒，台南市新市消防分隊據報前往捕捉，但鱷魚一到聲響馬上逃入草叢不見了，目前還在大排底下生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南新市區新市大排內驚傳有鱷魚出沒，台南市新市消防分隊半個月前據報，有民眾在大排下看到1尾長鱷魚在曬日光浴，消防隊員前往查看，果真看1尾超過百公分的鱷魚，消防員架梯下去想嚐試捕捉，但鱷魚一到聲響馬上逃入草叢不見了，目前還在大排底下生活。

台南市新市消防分隊長張高祥指出，約2週前接獲民眾報案，指稱位於新市消防分隊後方的大排底下，發現有一隻鱷魚在曬太陽，要求消防人員查處，分隊馬上派員前往查看，但消防人員到場時並未發現。

不久民眾再度報案，說又看到該隻鱷魚出現了，消防人員馬上前往查看，這次果真看到1尾鱷魚在大排下「日光浴」，消防人員正在想如何才能捕捉該尾鱷魚，就有人想說，拿黑布下去，蓋住整隻鱷魚，再設法捆綁捉住，但正當消防人員架梯爬下2、3樓層高的大排底下時，該隻鱷魚警覺性很高，聽到異聲馬上迅速爬入草叢內消失不見，消防人員遍尋不著只好作罷。

▲台南新市區新市大排內驚傳有鱷魚出沒，台南市新市消防分隊據報前往捕捉，但鱷魚一到聲響馬上逃入草叢不見了，目前還在大排底下生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）

張高祥說，消防人員目視，該隻鱷魚體型不小，應有超過1公尺長，到底已在該處多久了，尚不得而知，有可能是遭人棄養。只是從大排上方遠處看會覺得「不大」。消防局並無捕捉鱷魚的相關裝備，消防專用防護手套在捉狗時，也曾被狗咬穿手套過，何況鱷魚嘴巴咬合力是狗的3倍以上，消防防護手套無法抵擋，以徒手捕捉鱷魚相當危險，且這並非消防局的業務，純粹是為民服務。消防局事後有通報台南市動保處查處。

▲台南新市區新市大排內驚傳有鱷魚出沒，台南市新市消防分隊據報前往捕捉，但鱷魚一到聲響馬上逃入草叢不見了，目前還在大排底下生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市動保處莊惟超副處長指出，捉捕鱷魚並非動保處業務，且動保處並無捉捕鱷魚之裝備，雖然有麻醉針等捕捉動物裝備，但這只適用貓、狗、牛、豬等一般動物，鱷魚皮又硬又厚，恐也難上用場。將通報農業局森林及自然保育科進一步查處。

據農業局森林及自然保育科楊錦樹科長指出，鱷魚並非台灣原生種動物，外傳大排內的鱷魚是「眼鏡凱門鱷」，如果真的是，那這並非保育類動物，只是具有危險性可能傷人，市府會設法進行查處，惟目前洽詢各公部門，並無捕捉鱷魚的案例，也沒有捕捉鱷魚裝備，且也要找到收容處所，否則就算捕獲也只能「依法處理」，目前是朝找專業人員查處比較安全。

據在地民眾指出，該新市大排因地勢較低，一旦下起豪大雨，大排排水不及都會淹水滿到路面，所以每逢大雨都常封路，大排高度才會深達2、3層樓高，而發現鱷魚的地點在新市消防分隊後方，該處有2部抽水機，可能比較不會淹水滿出，但鱷魚會動會爬會游，難保不會跑出來，危及民眾安全，這也是目前隱憂。目前雖暫無危害人命的立即危險，惟相關單位宜未雨綢繆，設法解決。

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