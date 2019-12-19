帶女兒去迪士尼…他載APP驚爆卦「國籍被改」變中國省份！網一查：沒變啊

▲原PO載Disneyland的APP，發現「Taiwan, Province of China」。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

迪士尼樂園是許多人夢想中一生必朝聖的地點之一，一名網友在PTT貼文爆卦，說他要帶女兒去東京迪士尼朝聖一下，下載了Disneyland的APP，結果在選國籍的時候，意外發現Taiwan的選項後面多了「Province of China」，讓原PO傻眼，「居然發現我們國籍都被改啦」、「把我的冰雪奇緣2門票還給我，X！」

這位網友在PTT的Gossiping板上爆卦「迪士尼改我們國籍啦！」文中表示，「明天要去東京迪士尼帶女兒去朝聖一下，下載了這個APP想抽FP。X！居然發現我們國籍都被改啦！」從文中也可見他是用Android系統的手機下載APP。

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仔細看看螢幕截圖，只見原PO打開Disneyland的APP後，就出現「Select Country／Region（選擇國家／地區）」，其中T開頭確實有Taiwan的選項，不過卻是「Taiwan, Province of China（台灣，中國省份）」，讓原PO忍不住直呼「把我的冰雪奇緣2門票推給我，X！xx公司。」

不過就有人發現，原PO根本下載錯APP，真正的東京迪士尼APP應該是「Disney Resort」，「下載錯APP就不要移花接木，改一下內文吧」、「用東京迪士尼官網註冊海外帳號國家選項寫的是Taiwan」、「東京的APP只有日文介面，沒有英文。」原PO則表示，他下載的是加州迪士尼APP，「真的，是加州迪士尼，等等重抓，話說……加州迪士尼更不應該改我們國籍吧？」

▲原PO載的是左邊的APP，東京迪士尼則是右邊的APP。（圖／翻攝自PTT）

但記者實際下載原PO指的「Disneyland」APP（iOS版本）查詢，發現國家選項是顯示「Taiwan」，並非原PO所指的「Taiwan, Province of China」，所以不確定原PO到底是下載到錯的APP，還是和手機系統有關。

▼不管是東京迪士尼APP，還是Disneyland，都沒有「Taiwan, Province of China」的選項。（圖／截自Disneyland申請帳戶畫面）

▼東京迪士尼也僅顯示「Taiwan」。（圖／翻攝自PTT）