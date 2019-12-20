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批蔡英文不懂父母心？張善政澄清「被斷章取義」：沒結婚不是不好

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▲2020總統政見發表會，國民黨副總統候選人張善政到場。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨副總統候選人張善政。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

藍營政治人物近期「歧視發言」不斷，除了國民黨總統候選人韓國瑜爭議言論不斷，國民黨主席吳敦義日前批評總統蔡英文「衰尾查某」，副手搭檔張善政則指稱「蔡英文沒有結婚」、「沒有生過小孩」等論述，遭民進黨痛批是性別歧視。對此，張善政20日表示，自己是被斷章取義。

被問到過去在和外國人座談時，說1月11日就可以很輕鬆做自己的事情，結果隔天被媒體放大？張善政20日接受廣播節目專訪時說，比較正確的是說「明年1月11號就可以體驗芬蘭人的生活！」因為對方當時講了當地芬蘭人過生活的方式，就是不會把自己操到累得要死，會休閒、工作並重。做事情不是把自己做到操死，而是有聰明做事方法，這不是都沒事了，但就不用每天行程排那麼緊，正經跟休閒可以平衡一點。

張善政也表示，他覺得行政院長蘇貞昌很可憐，但這不是不好的意思，只是就累成這樣，因為做事情可以有不同方法，他跟對方不一樣。雖然大家會覺得他在當行政院長時，是國民黨已經選輸了下一屆總統，所以沒什麼事情，但他下班幾乎都7點半以前回家，因為他覺得行政院有這麼多幹練幕僚，為什麼不充分授權？為什麼要忙到11點？不過這並不是批評蘇貞昌的意思。

至於之前說蔡英文沒生孩子、不懂父母心等言論，張善政說，「你就知道民進黨1450多可怕，楊蕙如餘孽不斷發酵！」不只是發酵，還是越來越嚴重！很多人把他講話原文拿出去看，覺得他都是在講政策，而且還有特別說「我都不好意思講說、沒結婚不是壞事！」

「所以我才說對方網軍很厲害！」張善政表示，如果把整個原文拿出來看，這沒有不好的意思，而且新住民到台灣來不滿6個月就沒健保，這的確是政策上有歧視，然而這問題沒有因為他被抹黑之後就解決，只是模糊了焦點。

張善政說，自己說的話被斷章取義，他有說「不好意思」、「沒結婚不是不好」等言論，且現在重點是不給已懷孕的未滿6個月新住民健保，這是不對的政策，對方卻從未回應過。

張善政呼籲大眾，講話背後都有他真正要訴求的主題，不要被網軍帶風向，把真正訴求主題忽略掉，現在楊蕙如事件出來了，若得知自己當初被帶風向，是不是覺得很冤很笨？所以大家不要在不知不覺中被帶風向，請大家把標題跟原文拿出來看。

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