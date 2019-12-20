澳門回歸20周年升旗儀式　習近平：成功實踐「一國兩制」居民自由受保障

▲習近平於澳門回歸20周年大會發表演說。（圖／翻攝自CCTV+，下同）

記者朱世凱／綜合報導

澳門特區政府今（20）日上午舉行主權移交20週年慶祝大會及第五屆特區政府就職典禮，大陸國家主席習近平致詞時指出，澳門回歸祖國20年來，以憲法和澳門基本法為基礎的憲制秩序牢固確立，治理體系日益完善，「特別行政區民主政制有序發展，澳門居民依法享有的廣泛權利和自由得到充分保障。」

習近平表示，始終堅定「一國兩制」制度自信，廣大澳門同胞發自內心擁護「一國兩制」，認同「一國兩制」是澳門保持長期繁榮穩定的最佳制度，「澳門的成功實踐告訴我們，只要對『一國兩制』堅信而篤行，『一國兩制』的生命力和優越性就會充分顯現出來。澳門的成功實踐告訴我們，確保『一國兩制』實踐不變形、不走樣，才能推動『一國兩制』事業行得穩、走得遠。」

習近平讚揚澳門「不爭拗、不內耗」，廣大澳門同胞深刻認同「一國」是「兩制」的前提和基礎，旗幟鮮明維護憲法和基本法確定的憲制秩序，尊重國家主體實行的社會主義制度，正確處理涉及中央和特別行政區關係的有關問題。

澳門特別行政長官賀一誠則說，要進一步建設具有澳門特色的一國兩制，澳門將加快公共行政改革，推動澳門治理體系和治理能力建設，發揮政府主導作用，打造博彩旅遊綜合體，培養中醫藥等產業發展，加強環保，推進都市更生，落實醫療教育及社會福利，弘揚中華傳統文化，推動多元文化交流合作，加強公務人員國慶研修和國家意識，加強青少年愛國意識培養，實現愛國愛澳代代相傳，一國兩制後繼有人。

據悉，澳門第5屆政府就職典禮於上午10點在東亞運體育館舉行，大會在最後準備階段時，不僅派出保安人員用儀器逐一檢查座位，更出動警犬協助搜索。據悉，澳門特區政府會於下午舉行慶祝酒會，及慶祝澳門特區成立20周年體藝匯演，習近平也會與澳門新任行政、立法、司法官員等會面，預計今日離開澳門，結束3天的訪問及視察澳門行程。