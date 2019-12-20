習近平提澳門「4點希望」：港澳事務是中國內政不容外部勢力干預

▲習近平於澳門回歸20周年大會發表重要講話。（圖／翻攝自CCTV+）

記者劉亭／綜合報導

習近平20日出席澳門回歸20周年大會暨就職典禮，並發表重要講話。他總結澳門回歸20周年提出了4點「重要經驗」，認為「一國兩制」任重道遠，要持續完善制度，之後再提出「4點希望」。他最後也強調，香港、澳門完全是中國內政，不容許任何外來干涉。

習近平表示，澳門回歸20年來，以憲法和澳門基本法為基礎的憲制秩序牢固確立，治理體系日益完善，經濟實現跨越發展，居民生活持續改善，「一中心、一平臺、一基地」建設紮實推進，人均地區生產總值大幅增長，躍居世界第二，而社會保持穩定和諧，多元文化交相輝映。

而透過澳門一國兩制成功，習近平也指出，從中獲得4點重要經驗，第一，始終堅定「一國兩制」制度自信。第二，始終準確把握「一國兩制」正確方向。第三，始終強化「一國兩制」使命擔當。第四，始終築牢「一國兩制」社會政治基礎。

▲新任澳門特首賀一誠於典禮中宣誓。（圖／CCTV+授權提供）

習近平也對澳門提出「4點希望」，一是堅持與時俱進，進一步提升特別行政區治理水準。要適應現代社會治理發展變化及其新要求，推進公共行政等制度改革，提高政府管治效能，促進治理體系和治理能力現代化。

二是堅持開拓創新，進一步推動經濟持續健康發展。圍繞「一中心、一平臺、一基地」的目標定位，把握共建「一帶一路」和粵港澳大灣區建設的機遇，更好發揮自身所長，增強競爭優勢。當前，特別要做好珠澳合作開發橫琴這篇文章，為澳門長遠發展開闢廣闊空間、注入新動力。

三是堅持以人為本，進一步保障和改善民生。要結合發展需要和市民需求，加強交通、能源、環保、資訊、城市安全等公共基礎設施建設，改善市民生活環境，提升市民生活品質。積極回應市民關切，著力解決住房、醫療、養老等方面的突出問題，更加關注對弱勢群體的幫助和扶持。要不斷提高教育水準，打造高標準教育體系，為青少年成長成才創造更好條件。

四是堅持包容共濟，進一步促進社會和諧穩定。要堅持和弘揚愛國愛澳核心價值，廣泛凝聚共建澳門的社會共識。要加強社團建設，充分發揮眾多愛國愛澳社團在政府和市民之間的溝通橋樑作用。要保持澳門社會講團結、重協商的傳統，有事多商量，做事多協調，妥善處理社會矛盾，共同維護社會祥和。

習近平也強調，「香港、澳門回歸祖國後，處理這兩個特別行政區的事務完全是中國內政，用不著任何外部勢力指手畫腳。中國政府和中國人民維護國家主權、安全、發展利益的意志堅如磐石，我們絕不允許任何外部勢力幹預香港、澳門事務！」而現場眾人隨即熱烈鼓掌。

習近平最後又指出，鄧小平提出一國兩制構想時，堅信這個方針是行得通的，「我們堅信，包括港澳同胞在內的中國人民完全有智慧、有能力把「一國兩制」實踐發展得更好，把「一國兩制」制度體系完善得更好，把特別行政區治理得更好」。習近平結束演講步下舞臺後，先與澳門新任特首賀一誠握手，接著再往前與香港特首林鄭月娥握手。

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