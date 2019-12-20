澳門今迎主權移交20年　新特首賀一誠要蓋「愛國教育基地」

▲（右至左）大陸國家主席習近平與澳門新特首賀一誠。（圖／澳門特區政府）

記者曾俊豪／北京報導

澳門特區政府今（20日）上午將舉行主權移交20週年慶祝大會及第五屆特區政府就職典禮，大陸國家主席習近平將出席並致詞。他在前一晚的歡迎晚宴中提到，澳門經濟社會發展取得歷史性成就、發生歷史性變化，得益於「一國兩制」方針的全面貫徹。

習近平上次前往澳門已經是五年前，此次前往澳門，香港正因反對《逃犯條例》修例，衍生出對一國兩制的質疑聲浪。也因此，19日的晚宴上，習近平特別以「愛國愛澳成為全社會的核心價值」、「憲法和基本法權威鞏固樹立」、「行政主導體制上順暢運行」、「融入國家發展大局積極主動包容和諧增強社會凝聚力」等五大亮點解讀一國兩制。

此外，他在會見即將卸任的特首崔世安時，也對其十年任期讚譽有加。習近平表示，崔世安在澳門特別行政區行政長官的崗位上兢兢業業、勤勤懇懇工作了十年。在他的帶領下，澳門特別行政區政府全面準確貫徹一國兩制方針。

▲慶祝主權移交20週年，澳門珠海將以無人機將排成「港珠澳大橋」。（圖／澳門特區政府）

他強調，希望崔世安能夠積極支持新一任行政長官和新一屆特別行政區政府依法施政，繼續為一國兩制實踐貢獻力量，嚴格依照憲法和基本法辦事。

至於候任的特首賀一誠也將在今天宣誓就職。他先前公開採訪時曾提到，澳門20年的發展彰顯出一國兩制的科學性和巨大生命力，「一定要先奠定好『一國』的概念，『一國』是前提，不能不講『一國』，只講『兩制』。」

而他18日接受《人民日報》專訪時還提到，未來基礎教育要使用愛國愛澳教材，澳門應該有一個愛國教育基地，讓他們隨時地、系統地培養學生愛國情操，「為什麼澳門會變成葡萄牙的殖民地？讓學生理解國家的經歷，他們對國家的認同感，對自己民族的自豪感會更加強。」

▲澳門新特首賀一誠。（圖／翻攝人民日報客戶端）