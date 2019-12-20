　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

澳門今迎主權移交20年　新特首賀一誠要蓋「愛國教育基地」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼澳門回歸20周年,習近平,賀一誠,崔世安。（圖／澳門特區政府）

▲（右至左）大陸國家主席習近平與澳門新特首賀一誠。（圖／澳門特區政府）

記者曾俊豪／北京報導

澳門特區政府今（20日）上午將舉行主權移交20週年慶祝大會及第五屆特區政府就職典禮，大陸國家主席習近平將出席並致詞。他在前一晚的歡迎晚宴中提到，澳門經濟社會發展取得歷史性成就、發生歷史性變化，得益於「一國兩制」方針的全面貫徹。 

習近平上次前往澳門已經是五年前，此次前往澳門，香港正因反對《逃犯條例》修例，衍生出對一國兩制的質疑聲浪。也因此，19日的晚宴上，習近平特別以「愛國愛澳成為全社會的核心價值」、「憲法和基本法權威鞏固樹立」、「行政主導體制上順暢運行」、「融入國家發展大局積極主動包容和諧增強社會凝聚力」等五大亮點解讀一國兩制。

此外，他在會見即將卸任的特首崔世安時，也對其十年任期讚譽有加。習近平表示，崔世安在澳門特別行政區行政長官的崗位上兢兢業業、勤勤懇懇工作了十年。在他的帶領下，澳門特別行政區政府全面準確貫徹一國兩制方針。

▲▼澳門珠海共放煙火慶回歸20年　無人機將排成「港珠澳大橋」。（圖／澳門特區政府）

▲慶祝主權移交20週年，澳門珠海將以無人機將排成「港珠澳大橋」。（圖／澳門特區政府）

他強調，希望崔世安能夠積極支持新一任行政長官和新一屆特別行政區政府依法施政，繼續為一國兩制實踐貢獻力量，嚴格依照憲法和基本法辦事。

至於候任的特首賀一誠也將在今天宣誓就職。他先前公開採訪時曾提到，澳門20年的發展彰顯出一國兩制的科學性和巨大生命力，「一定要先奠定好『一國』的概念，『一國』是前提，不能不講『一國』，只講『兩制』。」

而他18日接受《人民日報》專訪時還提到，未來基礎教育要使用愛國愛澳教材，澳門應該有一個愛國教育基地，讓他們隨時地、系統地培養學生愛國情操，「為什麼澳門會變成葡萄牙的殖民地？讓學生理解國家的經歷，他們對國家的認同感，對自己民族的自豪感會更加強。」

▲▼澳門新特首賀一誠。（圖／翻攝人民日報客戶端）

▲澳門新特首賀一誠。（圖／翻攝人民日報客戶端）

ET快訊
排隊搶領「光復高雄」！人龍多到像跨年　6200張發光光
朋友慫恿「吸食2天笑氣」　可怕後遺症爆發讓她崩潰：這輩子完了
北北基宜大雨特報！冬至「南微熱北轉涼」　4字形容耶誕節天氣
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

澳門今迎主權移交20年　新特首賀一誠要蓋「愛國教育基地」

港警凍結「星火同盟」2.7億資金！逮捕4人疑涉洗黑錢　官方回應了

21歲男房門反鎖身亡！手機通訊軟體全刪除…姊姊接一通電話嚇傻

向澳門各界提「三方面表率」！習近平盛讚：小桌子上唱出精彩的大戲

外商投資法明年1/1實施　陸商務部：港澳台企業一視同仁

復旦大學章程刪「思想自由」　《環時》總編胡錫進暗批：幹部偏差

交往三個月！17歲女到男友家玩「翻出情趣用品」…逼問才知對方有特殊癖好

男子持刀衝學校隨機砍人！2童遭捅「一人噴血慘死」…另一童椅子擋刀救命

敦格鐵路全線開通...車程僅5小時　沿途風景「大漠到冰川」都有！

時隔5年訪澳門！習近平20分鐘致辭：一國兩制實踐呈現5大亮點

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

「我來日不多」韓政見會金句一次看　激喊中華民國萬歲：蔡沒喊真遺憾

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

邱毅看波特王影片「噁心到想吐」　痛批陳菊、蔡英文不像女人的女性

全聯Hershey’s重磅回歸！「4邪惡新甜點」必吃黑巧克力千層、爆漿菠蘿泡芙

起步4秒紫衣婦「左轉」遭撞狂跳針　聽到報警秒變臉：我好像沒事了^^

太夢幻！芬蘭玻璃屋躺著就能零死角看極光　還能在雪地裡泡芬蘭浴

任你釣！超巨泰國蝦比臉大 豪邁老闆開放出清：釣不用錢

澳門今迎主權移交20年　新特首賀一誠要蓋「愛國教育基地」

港警凍結「星火同盟」2.7億資金！逮捕4人疑涉洗黑錢　官方回應了

21歲男房門反鎖身亡！手機通訊軟體全刪除…姊姊接一通電話嚇傻

向澳門各界提「三方面表率」！習近平盛讚：小桌子上唱出精彩的大戲

外商投資法明年1/1實施　陸商務部：港澳台企業一視同仁

復旦大學章程刪「思想自由」　《環時》總編胡錫進暗批：幹部偏差

交往三個月！17歲女到男友家玩「翻出情趣用品」…逼問才知對方有特殊癖好

男子持刀衝學校隨機砍人！2童遭捅「一人噴血慘死」…另一童椅子擋刀救命

敦格鐵路全線開通...車程僅5小時　沿途風景「大漠到冰川」都有！

時隔5年訪澳門！習近平20分鐘致辭：一國兩制實踐呈現5大亮點

排隊搶領「光復高雄」！人龍多到像跨年　6200張發光光

8公尺超巨史努比成打卡熱點！博物館開幕讓粉絲瘋狂，聯名森永牛奶糖超Q

出席同學會秀「2800萬現金」！炫富老翁半夜被強盜爆頭打死

迷客夏回應「買6杯捐6元」總金額蹊蹺！公布匯款記錄、存摺　2原因「無法被6整除」

預測淺藍歸隊、韓民調升　范世平387字揪蔡英文弱點：少看稿更好

韓國瑜陣營又改口！王淺秋才剛否認邀鍾明軒　發言人隨即承認：被拒絕尊重

澳門今迎主權移交20年　新特首賀一誠要蓋「愛國教育基地」

醉女控性侵：怕他殺我　運將掰「只是少給500元」賠30萬再關3年半

美財長：有信心美中在1月初就會簽「第一階段貿易協議」

北北基宜大雨特報！冬至「南微熱北轉涼」　4字形容耶誕節天氣

找大奶妹「幫種草莓」男出軌遭抓包　女友發火飆髒話：是不是跟別人XX

大陸熱門新聞

存6000萬！他2年後看餘額剩300元崩潰

21歲男房門反鎖亡！姊姊接一通電話嚇傻

236公分巨人生子　兒11歲已長到160

女通緝犯藏媒體公司「變男經理」

男子學校隨機砍人　2童遭捅1人慘死

營收達100億！騰訊雲送員工「iPhone 11 Pro」

女病患吃藥昏睡　男護士趴床舔乳

17歲女到男友家玩　竟翻出情趣用品

肛門塞進「18cm玻璃瓶」夾著衝醫院！

獎學金糾紛！男碩生慘被2女「斷腳筋」

港警逮星火同盟4人疑洗黑錢　官方回應

砸86萬裝潢新家　屋子竟是別人的

他送深海能量石！女兒3個月狂「流鼻血」險亡

習近平讚澳門：小桌子上唱出精彩的大戲

更多熱門

相關新聞

習近平讚澳門：小桌子上唱出精彩的大戲

習近平讚澳門：小桌子上唱出精彩的大戲

大陸國家主席習近平19日下午，在澳門親切會見澳門社會各界代表人士並發表重要講話。他稱讚澳門回歸20年以來取得令人自豪的成就，「在小小的桌子上唱出了精彩的大戲」，同時凝結了全體澳門居民的智慧和辛勞。

陸商務部：外商投資法明年1/1實施

陸商務部：外商投資法明年1/1實施

習近平：澳門一國兩制實踐呈現5大亮點

習近平：澳門一國兩制實踐呈現5大亮點

澳門移交20年　陸委會：自由人權受損

澳門移交20年　陸委會：自由人權受損

台胞證補辦費用 1/1起調降

台胞證補辦費用 1/1起調降

關鍵字：

澳門澳門回歸特首賀一誠習近平主權移交20週年特派現場

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

存6000萬！他2年後看餘額剩300元崩潰

池昌旭公開私下抽菸自拍喊「好幸福」

肛門痛忍5天！他以為痔瘡...醫驚見3洞「流湯噴膿」

謝和弦嗆「奶大又怎樣」　女記者本尊曝光

台女福岡租車肇逃逆轉！老闆刪文道歉了

行李箱被摔爛！陳勢安「收到贊助」一看傻了

Keanna舉報謝和弦呼麻　專家曝背後內幕！

在不瘋狂成員再爆「月收5500」　活不下去宣布退團

深夜驚見詭異場景…整排男女脫光光

爆乳網紅集體TAG　網友問號：神秘手勢跟韓國瑜一模一樣

獨／山豬陳俊甫「大小便失禁」中風住院！

韓女星越南玩桶船咖啡杯「被甩進水裡」

21歲男房門反鎖亡！姊姊接一通電話嚇傻

證實廠商操作「＃宣告我的投票意志」　眾多女網紅被圍剿急刪文

友慫恿吸笑氣　後遺症爆發讓她崩

更多

最夯影音

更多
蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」
多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

「我來日不多」韓政見會金句一次看　激喊中華民國萬歲：蔡沒喊真遺憾

「我來日不多」韓政見會金句一次看　激喊中華民國萬歲：蔡沒喊真遺憾

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面