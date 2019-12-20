向澳門各界提「三方面表率」！習近平盛讚：小桌子上唱出精彩的大戲

▲習近平會見崔世安。（圖／翻攝新華社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

大陸國家主席習近平19日下午，在澳門親切會見澳門社會各界代表人士並發表重要講話。他稱讚澳門回歸20年以來取得令人自豪的成就，「在小小的桌子上唱出了精彩的大戲」，同時凝結了全體澳門居民的智慧和辛勞。

綜合陸媒報導，習近平又稱澳門的良好居面仍需各界的努力，希望繼續在3個方面發揮好表率作用。第一是繼續帶頭做行政長官和特區政府依法施政的堅定支持者。全面支持特別行政區政府推行改革，破解難題，積極為特區政府科學制訂政策，有效執行政策，建言獻策，發揮聯繫政府和市民的橋樑紐帶作用，在涉及大是大非的原則問題上要旗幟鮮明，發出正面聲音，引領全社會形成支持行政長官和特區政府依法施政的強大合力。

第二是繼續帶頭做澳門繁榮穩定和諧的重要推動者，要發揚各自的優勢，積極投身特別行政區的各項建設事業，特別要著力增創澳門新的競爭優勢和新的經濟增長點，推動經濟適度多元發展；要弘揚包容共濟守望相助的優良傳統，用理性協商的辦法解決矛盾問題，讓澳門更加和諧穩定。

第三是繼續帶頭做中華民族偉大復興的積極參與者，要胸懷祖國，面向世界，帶動澳門社會積極主動對接國家發展戰略，用好澳門國際化特色和優勢，樹立國家全面開放，融入國家發展大局，參與國家治理實踐，促進國際人文交流，推動澳門同胞同祖國人民共擔民族復興的歷史責任，共享社會繁榮富強的偉大榮光。

習近平表示，澳門回歸祖國20年來取得了令人自豪的成就，正如他5年前訪澳時所說，只要路子對、政策好、身段靈、人心齊，在桌子上也可以唱大戲。而從澳門特別行政區便可以看出，「在小桌面上唱出了精彩的大戲」。

習近平形容，澳門「小而富、小而勁、小而康、小而美」，這個成績，凝結了澳門全體市民的智慧和辛勞，他對澳門社會各界表示衷心的感謝和崇高的敬意。

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