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3天內2次見面　習近平再次肯定林鄭月娥的「勇氣和擔當」

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▲習近平在澳門會見前來出席慶祝澳門回歸20周年活動的林鄭月娥和部分政府官員。（圖／翻攝自《新華社》）

▲習近平在澳門會見林鄭月娥。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國家主席習近平19日在澳門會見了香港特首林鄭月娥，這是繼林鄭月娥16日前往北京述職以來，3天內第2次與習近平見面。習近平再次肯定林鄭月娥「在非常時期展現出的勇氣和擔當」，中央完全支持林鄭月娥到北京述職時，提出了香港政府下一步工作的設想。

根據《央視新聞》客戶端報導，習近平19日下午在澳門會見前來出席慶祝澳門回歸祖國20周年活動的林鄭月娥和部分政府官員。

習近平表示，希望香港特別行政區政府各個部門繼續在行政長官領導下，各司其職，密切配合，形成合力，共同把香港的事情辦好。林鄭月娥感謝習近平的接見，表示一定會帶領特別行政區政府繼續做好止暴制亂工作，盡快恢復香港的社會秩序。

此外，習近平19日也會見了大陸全國政協副主席何厚鏵、澳門行政、立法、司法機關負責人、社會各界代表人士和澳門紀律部隊代表。

《香港01》報導，習近平在同一天會見香港律政司司長鄭若驊時，還有詢問對方日前遭示威者包圍而跌倒受傷的手部傷勢，習近平問道，「手怎麼樣，好了嗎？」鄭若驊回答：「好點了，感謝主席的關心。」、「（自己的左手）就像香港一樣，一定會好起來的。」

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