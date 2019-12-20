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澳門回歸20周年就職禮舉行　賀一誠在習近平監誓下完成宣誓

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▲澳門回歸20周年，習近平出席特區政府就職禮。（圖／CCTV+授權提供）

▲澳門回歸20周年，習近平出席特區政府就職禮。（圖／CCTV+授權提供）

記者劉亭／綜合報導

今（20）日是澳門回歸20周年紀念日，上午10時於東亞運體育館舉行回歸慶祝大會，早上8時已先完成升旗儀式。澳門新任行政長官賀一誠在習近平監誓下完成宣誓，正式就職。

「慶澳門回歸中國20周年大會暨澳門特別行政區第5屆政府就職典禮」開始後，澳門第5任行政長官賀一誠，在習近平監誓下宣誓就職。之後澳門新一屆政府主要官員及檢察長，也在習近平監誓下宣誓就職。隨後是行政會委員在賀一誠監誓下宣誓。

▲澳門特首賀一誠發表演說，習近平、彭麗媛出席20周年回歸大會。（圖／翻攝自CCTV+）


賀一誠表示，今天是澳門特別行政區成立20年的重要日子，習近平將發表的重要講話，是中央對澳門的關心、支持，將為澳門未來發展注入新動力，要以紮實成績回報中央政府和澳門居民的信任和支持，一同完成澳門夢。

賀一誠也指出，要進一步建設具有澳門特色的一國兩制。打造博彩旅遊綜合體，培養中醫藥等產業發展，加強環保，推進都市更生，落實醫療教育及社會福利，弘揚中華傳統文化，推動多元文化交流合作，加強青少年愛國意識，讓一國兩制後續有人。

習近平今日預計會與澳門新任行政、立法、司法官員...等會面，下午會離開澳門，結束為期3天的訪問和視察行程。

▲澳門特首賀一誠發表演說，習近平、彭麗媛出席20周年回歸大會。（圖／翻攝自CCTV+）

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