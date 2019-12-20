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影／蔡英文政見會扯高市府「主秘變閨蜜」　當事人出面打臉

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▲林宜靜澄清片段為9:17。（影／國民黨高雄市黨部）

記者徐政璿／台北報導

2020總統大選首場電視政見發表會落幕，原本政見會是要提供各陣營候選人闡述政見，總統蔡英文卻突然拿高雄市府「主秘變閨蜜」的網路謠言攻擊韓國瑜。被影射是李佳芬閨蜜的高雄市觀光局主秘林宜靜19日出面澄清，她表示自已被蔡英文點名，「有點受寵若驚」。

國民黨高市黨部19日下午開記者會，林宜靜現身澄清，她表示過去她是媒體記者，沒想到有一天需要站到幕前，基本是她有點受寵若驚，因為她根本不是市長太太李佳芬的閨密。

林宜靜強調，自己只是小小幕僚，絕不是李佳芬的閨密，也不是什麼「夫人的小妹」，更不像某位議員在議事廳上講的「沒有任何專業」。

林宜靜感嘆表示，她曾在媒體界、出版界、產業界努力工作一段期間，現在民進黨網軍在網路上操作，把她說得如此不堪，她現在很困擾，現在她只想好好為高雄觀光努力。

針對蔡英文拿網路謠言攻擊，韓國瑜在政見會也直接反擊，批評媒體帶風向不就是民進黨做的嗎？楊蕙如不是民進黨員嗎？你說你用納稅錢買網軍花多少？勇敢告訴人民，沒抓的楊蕙如還有多少？用網軍黑韓的資料拿來政見會，他完全無法接受，但他根本不怕面對這些問題。

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