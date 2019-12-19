男嬰「差點被碾碎」...垃圾車誤點撿回一命　25歲母狠棄至街邊垃圾桶

▲希臘一名出生約8天的男嬰被丟棄在路邊垃圾桶裡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者周依儒／綜合報導

希臘卡拉馬塔市（Kalamata）日前有一位狠心媽媽將剛出生的男嬰丟棄在路邊的垃圾桶裡，所幸哭聲極大加上當天垃圾車剛好不小心誤點，才讓一名路過的女子察覺到，也順利救回這個剛出生的小生命。而目前當地警方也已經找到這名男嬰的母親。

▲男嬰在垃圾桶裡嚎啕大哭。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

根據Greek City Times報導，18日清晨一名女子在餵食流浪動物時，卻聽到路邊的垃圾桶裡傳來哭泣的聲音，因此立刻通知警方，打開後果然看到疑似剛出生沒多久就被丟棄的男嬰。這名女子也趕緊將男嬰送醫急救，雖然在急救過程中一度出現呼吸困難的症狀，不過經過治療後已經痊癒。

巧合的是，當天的垃圾車剛好誤點，沒有準時到達收垃圾的地方。據悉，希臘當地的垃圾車在收到廢棄物後會直接碾壓成最小面積，倘若當天垃圾車準時的話，這名男嬰可能難逃死劫，直接被碾斃。

▲所幸垃圾車誤點，順利救回男嬰。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

卡拉馬塔的市長瑟納西斯（Thanassis Vassilopoulos）表示，通常垃圾車會從早上5點開始作業，不過幸好當天延誤了，才能順利救回男嬰；而這名男嬰剛出生大約6到10天，當地警方目前已經以涉嫌殺人未遂的罪名，逮捕了一名疑似為男嬰生母的25歲喬治亞婦女。