想進軍日度假村！中企涉「非法攜數百萬現金」　眾議員遭搜辦公室

▲自民黨眾議員秋元司曾擔任內閣府副大臣，負責綜合度假村業務。（圖／翻攝自推特／akimoto_tsukasa）

記者林瑩真／編譯

中國一間企業有意參與日本IR綜合度假村（包含賭場），但被查出從海外非法攜入現金，自民黨眾議員秋元司也被懷疑涉及此案，19日被東京地檢特別搜查部搜查位於江東區的辦公室，同時針對秋元司跟中國企業間的關係、以及不透明的資金流向進行調查。

綜合日媒報導，該中國企業於2017年7月在日本設立分公司，企業高層曾參加過綜合度假村的座談會，甚至有意投資北海道留壽都村的綜合度假村，進軍日本相關事業。不料，現在被查出該企業相關人士涉嫌從海外非法攜帶數百萬日圓現金入境日本，引起特搜部調查。

由於自民黨眾議員秋元司到去年10月前擔任國土交通省及內閣府的副大臣，正是負責綜合度假村業務，也曾與該企業高層一同出席座談會，討論度假村相關法令制度。

雖然秋元司曾否認自己與非法行為有關，並按照特搜部要求說明自己與中國企業間的關係，但特搜部認為，為了知道進一步的資料以及資金流向，必須強制對秋元司進行搜查，因此依「外國匯兌及外國貿易法」（外為法），派遣10名特搜部相關人員搜索秋元司的辦公室及前秘書家。

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