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玻利維亞檢方發布逮捕令　流亡前總統痛批：非法又違憲

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▲玻利維亞前總統前總統莫拉萊斯（Evo Morales）17日在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）召開記者會。（圖／路透）

▲玻利維亞前總統莫拉萊斯（Evo Morales）被發布逮捕令，17日在阿根廷首都「布宜諾斯艾利斯」（Buenos Aires）召開記者會。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

玻利維亞檢察官宣布，前總統莫拉萊斯（Evo Morales）涉嫌煽動叛亂與恐怖主義，發布逮捕令。提起訴訟的內政部長穆里略（Arturo Murillo）18日在推特上發布文件相片，此消息同一天也獲得警方證實。莫拉萊斯12日在阿根廷獲得的難民身分，他批評此舉「不公正、非法又違憲」，「這不會嚇到我，只要我還活著，將會繼續更努力爭取政治與理想，為了自由且有主權的玻利維亞奮鬥。」

玻利維亞臨時政府11月公布一段影片，指控莫拉萊斯下台前後蓄意在國內掀起混亂，直接命令支持者封鎖城市，發起示威，釀成35人死亡，就是為了迫使臨時總統阿涅茲（Jeanine Áñez）下台。檢察官驚調查後表示，前總統的行為涉嫌煽動叛亂與恐怖主義，因此發布逮捕令。

《半島電視台》報導，內政部長穆里略18日在推特上發布逮捕令照片，並且寫道，「供你參考，（莫拉萊斯）先生。」警察公共反貪腐部門的主任瓜拉奇（Luis Fernando Guarachi）也在同一天證實消息。

莫拉萊斯下台以後逃往墨西哥尋求庇護，之後來到阿根廷，12日已經獲得難民身分。他持續否認所有指控，自稱是「政變」的受害者，獲知逮捕令的消息以後表示，「經過14年革命以後，我從臨時政府那裡收到『最棒的禮物』，就是不公正、非法又違憲的逮捕令。這不會嚇到我，只要我還活著，將會繼續更努力爭取政治與理想，為了自由且有主權的玻利維亞奮鬥。」

▲玻利維亞臨時總統、前參議院副議長阿涅茲（Jeanine Áñez）（圖／路透）

▲玻利維亞前參議院副議長阿涅茲（Jeanine Áñez）接任臨時總統。（圖／路透）

《衛報》報導，玻利維亞國會11月23日通過新法，禁止前兩屆任職的人又投入同一職位選舉，並廢除10月20日總統大選結果，莫拉萊斯回國參選的可能性因此遭到排除。但是，他17日透露，近幾個月將會為同黨的總統候選人站台。據悉，臨時政府曾表示，擔心前總統把布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）當成「競選總部」，策畫回國。

▲玻利維亞前總統前總統莫拉萊斯（Evo Morales）（圖／路透）

▲莫拉萊斯（Evo Morales）是國內第一位原住民總統，執政將近14年。（圖／路透）

綜合外媒報導，莫拉萊斯是玻利維亞第一位原住民總統，立場左派，執政近14年間推出許多社會福利政策，但涉嫌操作10月20的總統大選，企圖「逆轉結果」連任，引爆全國抗議，最後失去軍警支持，11月10日黯然下台。時任參議院副議長阿涅茲宣布成為臨時總統，但前領導人的支持者不滿示威，阻塞交通，一度造成拉巴斯等重要城市物資短缺，釀成35人喪生。


►防堵莫拉萊斯！玻利維亞國會通過新法「禁止連續2屆任職者」又參選

►玻利維亞臨時政府指控前總統「煽動抗議」公布影片啟動調查

►玻利維亞前總統稱「被懸賞150萬追殺」抵墨國求庇護　臨時總統宣布上任

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