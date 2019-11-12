習近平訪希臘簽訂16項經貿協議　中遠集團「投資最大港口」201億元

▲中國國家主席習近平與希臘總理米佐塔基斯，將共同推動中遠集團6億歐元的投資案。（圖／路透，下同）



記者林彥臣／綜合報導

中國國家主席習近平出訪希臘，與希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）達成共識，要共同推動中國遠洋運輸集團（COSCO）在希臘最大港口彼里夫斯港（Piraeus）的6億歐元（約新台幣201億元）投資案，增強其在歐亞樞紐地位的作用，這項投資案只是中國與希臘16項經貿協議的其中一項。

中遠集團自2009年以來已經獲得長達35年的經營特許權，著手升級改善彼里夫斯港的貨櫃碼頭，2016年更獲得彼里夫斯港51%的股權，中遠集團打算把彼里夫斯打造成歐洲最大的商港，而且要斥資6億美元促進營運效率，包括必須在2022年前投資3億歐元，這部分的投資完成，中遠集團將再獲得另外16%股權。

根據歐洲新聞台（Euronews）報導，港口投資協議只是16項經貿協議的其中一部份，在習近平於雅典進行國是訪問期間達成，一位希臘政府官員表示，習近平會晤希臘總理米佐塔基斯，兩國簽署諒解備忘錄，表示將共同克服執行中遠集團在彼里夫斯港投資案遭遇的任何阻礙。

▲中國國家主席習近平與希臘總理米佐塔基斯，將共同推動中遠集團6億歐元的投資案。（圖／路透）



習近平會晤米佐塔基斯後表示，希望早日將彼里夫斯港建設成為地中海地區最大貨櫃轉運港，充分發揮其海－鐵聯運樞紐作用，提升中國在歐洲陸海快速吞吐貨物的能力。

兩國都同意致力提升希臘地處歐亞非三洲「十字路口」的戰略地位，希臘可以成為把世界第2大經濟體及最大出口國中國的貨物輸送到歐洲的樞紐。

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