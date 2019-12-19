高中妹拍抖音「紀念和6月男友分手」　他一覺醒來爆紅…憤怒嗆聲反擊！

▲摩根與男友分手後拍抖音，意外造成前男友爆紅。（圖／翻攝自當事人IG下同）

記者陳亭伃／綜合報導

現代人的情緒都不吝嗇於在社群網路上展現，包括分手也會透過發文、影片來紀念一段自己的過往。美國田納西州納什維爾〈Nashville〉一名18歲的女孩，和交往6個月的男友分手後，在抖音上拍了一段慶祝分手的影片，沒想到卻意外爆紅，甚至連剛分手的男友也被搜出來。但女孩卻表示，「只是很單純的抒發，沒有想過要特別傷害前男友。」

根據英國《每日郵報》報導，18歲的摩根（Morgan Hood）和交往六個月的男友分手後，在抖音上放一段影片，一開始是幾張男友的照片，接著她跳出來用嘴型表示，「沒錯，我們過不去了，所以我決定跟男友分手，之後也不知道會遇見誰。」更細數分手後可以做得更多事情，看起來相當開心。

▲摩根表示自己沒有惡意。

摩根的抖音上迅速爆紅之後，也被前任男友布萊恩（Brian Maurer）看到，他相當不滿的表示，「年輕女孩為了要爆紅，什麼事情都做的出來」。摩根甚至還接受媒體訪問，說道自己並非有心要拍影片傷害前男友，只是想要錄一段抖音而已，卻沒想到引起大家的注意。

不少網友看到也直呼，「就是心情抒發而已，前男友不要走心了」、「也沒什麼，分手發文發影片很正常」、「其實分手也沒什麼好這樣拍的，過去就過了，各自好好生活」、「結果分手之後兩方都被放大檢視，有點慘」。