希臘「幻象2000」愛琴海雷達鎖定土耳其巡防艦　嗆聲：這是土耳其人懂的語言

▲希臘幻象2000在愛琴海鎖定土耳其巡防艦。（圖／翻攝自Loannis Nikitas twitter）



記者林彥臣／綜合報導

希臘空軍在當地時間9日釋出2張幻象2000在愛琴海上，雷達鎖定土耳其巡防艦的照，甚至還嗆聲，「這是土耳其人懂的語言」，土耳其方面對此感到強烈不滿，認為曝光這些照片挑釁意味濃厚。軍事上海、空軍開火控雷達鎖定目標，可以解讀成開戰邊緣的訊號，因為在火控雷達鎖定的狀態下，只需要一個按鈕，就能讓武器發射。

根據土耳其媒體《每日晨報》（DailySabah）報導，這些照片由希臘空軍釋出，透過一位叫做尼基塔斯（Ioannis Nikitas）的希臘國防記者推特公開，他在推特中描述，土耳其巡防艦在愛琴海被希臘空軍的幻象2000鎖定，「這是土耳其人懂的語言，和國家利益絕不退縮」。

《每日晨報》報導指出，土耳其和利比亞最近達成了海事協議，兩國之間的緊張局勢已趨於平息，這項協議確保了土耳其在東地中海地區的權利，但是希臘顯然認為這項協議，侵犯了他們的權利，儘管國際法認定並非如此。

▲希臘幻象2000在愛琴海鎖定土耳其巡防艦。（圖／翻攝自Loannis Nikitas twitter）



有分析人士指出，這相當直觀地顯示希臘與土耳其關係惡化的程度，希臘空軍與土耳其海、空軍在愛琴海上交鋒的「模擬混戰」在兩國之間可以說相當常態化。

在1996年，希臘幻象2000就曾經在愛琴海上空，與土耳其F-16發生「狗鬥」，並且發生一枚空對空飛彈擊落F-16；2018年希臘一架幻象2000-5在愛琴海上空，為攔截土耳其戰機墜海，飛官也因此殉職。

根據陸媒《環球時報》分析，目前希臘空軍裝備有40架幻象2000EG/5MK2，和153架F-16戰鬥機，為了對抗土耳其空軍，希臘正在升級其空中力量，但是受限於本國的經濟、財政狀況，很難按計劃採購新的先進戰鬥機，土耳其因為堅持引進俄羅斯S-400防空系統，已經確定的換裝F-35隱身戰機計劃已經擱淺，也無法在戰機素質上對希臘形成領先優勢。

►韓妞激推「IG爆款」～超殺發光價來了！