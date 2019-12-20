北海道野鹿「屁卡圍欄」氣到厭世　蹲等2小時獲救一跑腿軟

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

北海道苫小牧市民眾19日一早7時許在路邊一處圍欄發現一頭野鹿，牠不知道什麼原因鑽進圍欄的縫隙，屁股卻卡住過不去，表情看上去有些哀怨，幸好經過2個小時的搶救，已經平安脫困並回歸大自然。

▲野鹿被圍欄卡住的表情太厭世，掀起日本網友討論。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文無關）

根據《テレ朝news》報導，這起「卡鹿」事件是發生在苫小牧市國道36號附近，只見野鹿上半身前傾幾乎都快趴在地上，右後腳卻站得挺直，屁股高高翹起，牠看見有人類靠近，一度試圖蹬腿逃跑，無奈屁股仍舊卡死，只好放棄掙扎，一臉「厭世」等待救援。

當地相關單位在19日上午7時許接獲民眾通報，立即派員前往協助，現場聚集7、8人一起動手救援，他們先是用繩索將鹿的頭部固定，以免牠因為害怕掙扎而受傷，經過2個小時的努力才終於將欄杆扳開。

▲苫小牧市國道36號沿線有許多綠地或是野生動物保護區。（圖／翻攝自Google地圖）

由於野鹿身上並沒有明顯傷痕，救援人員鬆開繩索後，牠隨即朝山的方向狂奔而去，但不知道是不是蹲太久，後腳還一度「腿軟」跌倒，所幸最後仍平安回到大自然的懷抱中。當地官員擔心野鹿剛離開還是有可能誤闖道路，因此短暫封閉國道36號部分路段，等到確定沒事了，才再次開放通行。

有趣的是，因為野鹿受困的臉太過厭世，相關影片經過媒體報導在網路上傳開，日本網友們也忍不住在推特留言開玩笑，「牠一臉『拜託快來救我』的表情」、「隔著螢幕彷彿都能聽到呼救聲」、「還以為這是動漫裡才會出現的情節，沒想到竟然真的發生了」。