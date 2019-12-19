狂轟韓國瑜「政見會不提政見」　陳致中酸：有guts中聯辦喊R.O.C.萬歲

▲高雄市議員陳致中。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

2020總統大選首場政見發表會在18日晚間落幕，國民黨總統候選人韓國瑜狂打高雄市政績，不過整場政見發表會卻沒有政見；對此，高雄市議員陳致中就在個人臉書提出質疑：「政見會絕口不提政見，從頭到尾罵別人，這是哪招啊？」、「你在台灣喊100次R.O.C.萬歲又如何？你有guts的話敢不敢在中聯辦喊」。

▲高雄市議員陳致中18日深夜在臉書批評韓國瑜在政見發表會的表現。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳致中表示，聽完整場政見發表會，韓國瑜根本沒有在發表政見，只有在攻擊別人，而且還用不實在的數據和資料。陳致中指出，韓國瑜在18日政見發表會中說：「台商回流7千億都是零」，他拿出經發局提供的資料打臉韓國瑜：「他說他招商1840億，這裡面有1245億是台商回流方案的功效，他當作自己政績在用的方案，他昨天竟然在政見會說通通都是零。」並酸：「是經發局的數據，在打市長的臉嗎？還是韓市長昨是今非，自己打自己的臉，還是頭殼壞去精神錯亂？」

陳致中又說，「韓市長說他進中聯辦何錯之有？他說只是去喝酒、吃飯、聯誼、純聊天」，陳致中轟：「中聯辦可能跟你純聊天嗎？共產黨有可能跟你只是純聯誼嗎？難道他不知道中聯辦是執行一國兩制最核心的單位嗎？」

陳致中舉例，「像是波特王講了『總統』兩個字，這樣也不可以，中國要全面封殺解約來制裁，不可能有韓國瑜所說的經濟歸經濟、政治歸政治、一國兩制歸一國兩制，這不是太天真就是在唬爛台灣人民！」並酸韓國瑜：「想要政見發表會中挽救選情，卻用不實在的東西在欺騙」。

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