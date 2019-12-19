　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高鈺婷控「白線一天變紅線」反被抓包宣傳車違停　陳建名：乾脆改名亂亂婷

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

高鈺婷宣傳車停白線一夜變紅線，館長傻眼勸林智堅。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗）

▲高鈺婷拿出照片證明。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗）

記者陳俊宏／綜合報導

有「新竹林志玲」稱號、時代力量新竹市立委候選人高鈺婷在和館長的直播中說，她的宣傳車停在白線上，沒想到只經過一天，該路段就改塗成紅線，實在很誇張，此說法遭到新竹市政府嚴正駁斥。新竹市議員、民進黨發言人陳建名則反指高的宣傳車一天到晚違停，「為什麼不好好地租個停車位呢？就是為了這次來討拍嗎？」

高鈺婷在直播中指控，原本宣傳車是停在停車格裡，結果卻被告知不可以，就算有繳停車費也要移開，不然就直接拖吊，「我們當然是一定要移開啊，不然怎麼辦」，然後就找白線停；她16日跑台北，宣傳車停在白線，17日經過看到原本是白線的地方塗了紅線，「還夾一張單子說路線變更，超有效率的啊。」

對此，新竹市政府交通處發出新聞稿澄清指出，針對媒體報導停車畫線一案，文中提及「一日白線變紅線」，絕非事實，並嚴正駁斥此說法。

▼陳建名PO出高鈺婷宣傳車違停的照片。（圖／翻攝陳建名臉書

高鈺婷宣傳車狂違停。（圖／翻攝陳建名臉書）

交通處強調，該地點在路口10公尺範圍內，旁邊又是消防分隊，停在轉角處恐影響消防車輛進出視野，因此規劃在林務局人行道工程，以及本月消防博物館整修完後，依據《道路交通管理處罰條例》、《道路標誌標線號誌設置規則》畫設紅線，原本即規劃變更，請勿過度政治操作。

交通處強調，本案原已規劃配合人行道及博物館整建完成後，依規定劃設紅線，並無不妥或針對特定人情況，市府辦理各項政策均依法行事，請各界勿因此事件過度聯想。

「那天我就跟你說，選舉不要討拍。」陳建名18日在臉書發文酸高鈺婷，「認認真真正正當當地，帶給大家你的政策論述，跟大家說如果你當選，要為大家做什麼。結果卻看到你的政策論述越來越空泛，討拍卻討得更起勁。」

陳建名表示，一個參選立委已經數月的人，整天說自己是政治素人，連基本的行政流程都不查證，就在直播上散布謠言，「真的覺得街道標誌標線是你電腦裡的小畫家，愛怎麼畫就怎麼畫？」

▼陳建名發文酸高鈺婷。（圖／翻攝陳建名臉書）

▲▼新竹市議員陳建名。（圖／翻攝陳建名臉書）

陳建名指出，「你說你是素人，當然不會知道我們花了多少心力跟大家相處，花了多少功夫了解跟解決大家的問題；你說你是素人，所以根本不用花時間去搞清楚所謂政策論述跟行政流程，內含多少煞費苦心的協調跟折衝；所以街坊看板不給你掛，你開始酸人家比較有才情；只要遇到不如意的事，你就開始討拍，真的不要這樣啦！」

陳建名說，「你把車停在消防分隊旁邊，剛做好的人行道路口10公尺的範圍內，卻說人家畫紅線是迫害你。一天到晚朋友傳給我你宣傳車亂亂停的照片，跟我說你乾脆改名叫『亂亂婷』；一天到晚朋友傳給我你在八大窗外看板的照片，問我為什麼都不出聲，我都勸他們不要激動，選舉不要口水，要清新。」

陳建名表示，「但我真的很疑惑，有這麼多錢掛看板，開帶狀節目，為什麼不好好地租個停車位呢？就是為了這次來討拍嗎？」他也貼出高的宣傳車違停在北極殿旁的紅線上照片，「你亂亂婷的宣傳車已經占到大家泡茶聊天的地方了，去好好租個停車位好嗎？」

ET快訊
誤當青春痘！　他臉冒「巨型松露」啃掉半邊鼻子
賺比古拉少！在不瘋狂成員再爆「月收5500」　活不下去宣布退
國道3號6車連環撞！駕駛噴飛亡…女乘客遭2車輾過慘死
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜稱要組特偵組查高雄欠債　柯文哲酸：丟臉

酸政見會如口水戰　柯文哲：不做事每天喊口號有什麼用？

宣示「只做一任」原因曝光！　宋楚瑜：沒有連任、酬庸壓力

與大陸開戰站哪邊？　吳斯懷：我粉身碎骨支持中華民國

鍾明軒自爆「韓辦來信」邀約合拍反霸凌影片　王淺秋否認：完全沒聽說

行政院：台商回台投資達8332億！創造超過67萬個國內就業機會

蔡英文酸韓國瑜「拿庶民當選舉工具」　孫大千提3問題：妳在說夢話？

韓粉才出征辱罵！　鍾明軒怒曝「韓辦也來信」：你離開好不好

退到幕後輔選憂成票房毒藥？　吳斯懷：1450帶風向

狂轟韓國瑜「政見會不提政見」　陳致中酸：有guts中聯辦喊R.O.C.萬歲

6歲嗯哼「被問娶妻生子」回答超暖！　爸爸秒尷尬：你說的我很愧對我母親

有敵人！媽扛「貓牌機關槍」掃射 牠放棄尊嚴任擺布...無奈眼神死

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

回顧2019年全球大事件！　中美貿易戰、香港示威仍進行中

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

癌症急換肝...愛女捐肝65％救父！　他緊握手心疼淚崩：真的很謝謝妳

反對養喵！傲嬌爸天天和牠玩躲貓貓　對到眼「好刺激」秒賊笑...網：爽的咧

《浪漫醫生金師傅2》回來了！！　李聖經聽韓石圭「一句話」秒笑場

楊丞琳隔11年超破台語0進步　「另外一種說ㄈㄚˋ」笑翻

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

韓國瑜稱要組特偵組查高雄欠債　柯文哲酸：丟臉

酸政見會如口水戰　柯文哲：不做事每天喊口號有什麼用？

宣示「只做一任」原因曝光！　宋楚瑜：沒有連任、酬庸壓力

與大陸開戰站哪邊？　吳斯懷：我粉身碎骨支持中華民國

鍾明軒自爆「韓辦來信」邀約合拍反霸凌影片　王淺秋否認：完全沒聽說

行政院：台商回台投資達8332億！創造超過67萬個國內就業機會

蔡英文酸韓國瑜「拿庶民當選舉工具」　孫大千提3問題：妳在說夢話？

韓粉才出征辱罵！　鍾明軒怒曝「韓辦也來信」：你離開好不好

退到幕後輔選憂成票房毒藥？　吳斯懷：1450帶風向

狂轟韓國瑜「政見會不提政見」　陳致中酸：有guts中聯辦喊R.O.C.萬歲

小猴慘中獸鋏倒媽懷裡亡！　救援人心痛：牠們有權享受大自然

說好的仙人跳呢...　載兒子女友上摩鐵性侵　渣男遭判3年8月

明星賽投票聖誕節開跑　詹皇、唐西奇、字母哥爭人氣王

蘋果、Google、亞馬遜三巨頭罕見聯手！　合作打造智慧家居產品通用標準

8歲女染敗血症亡！揭選美皇后媽虐待罪行　喝廁所髒水、關性玩具房

韓國瑜稱要組特偵組查高雄欠債　柯文哲酸：丟臉

周明璟龍鳳胎萌樣曝光！　產後1個月身材神復原：一切辛苦都值得

不斷更新／美眾院表決通過！　川普成「史上第3位」遭眾院彈劾的美國總統

酸政見會如口水戰　柯文哲：不做事每天喊口號有什麼用？

2個月3公斤！皮膚發藍嘴發黑　爸媽的這些壞習慣小心生出「藍寶寶」

當街全武行！男子酒後嗆聲「看X小」　小女友不顧內衣走光熊抱勸架

政治熱門新聞

蔡英文脫稿演出！撿到槍狂電韓國瑜　　綠營曝內幕

政見會／統整韓國瑜16大金句

沃草政見會即時查核：韓陷6爭議

苦苓酸：韓國瑜創造3個史上之最

韓國瑜：我來日無多兩件事不做對不起下一代

30秒看總統大選政見　蔡阿嘎神模仿

韓喊3聲萬歲　趙少康25年前用過

蔡英文應付韓國瑜口水戰之外　5大政見重點一次看

蔡英文拿1450攻擊韓國瑜　台師大教授：網軍頭？

2020「全國立法委員號次」完整名單

政見會／韓國瑜：如果貪污被關監獄「一天給我吃一頓」

蔡英文嗆韓國瑜：比較希望他去中國大陸喊「中華民國萬歲」

全文／蔡英文政見會3申論　講政績藍圖還有「辣台妹撿到槍」

最大神是玉皇大帝！韓國瑜：這段話回答蔡英文的質疑

更多熱門

相關新聞

孫大千3問蔡英文：妳在說夢話？

孫大千3問蔡英文：妳在說夢話？

國民黨總統候選人韓國瑜狂打「庶民牌」，被總統蔡英文18日回嗆，庶民最痛的就是有人假裝成他們，拿來當選舉工具。對此，韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千向蔡英文提出3個問題，質疑對方如果真的不斷為庶民做事，「庶民總統」稱號怎麼會落到韓國瑜頭上？

退幕後輔選憂成票房毒藥？　吳斯懷：1450帶風向

退幕後輔選憂成票房毒藥？　吳斯懷：1450帶風向

韓國瑜不提政見　綠營酸：做不到就閉嘴

韓國瑜不提政見　綠營酸：做不到就閉嘴

羅智強呼籲：吳敦義，道歉吧！

羅智強呼籲：吳敦義，道歉吧！

台聯爆韓國瑜曾入獄　韓競辦11點赴北檢提告

台聯爆韓國瑜曾入獄　韓競辦11點赴北檢提告

關鍵字：

陳建名高鈺婷2020大選2020立委選舉

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／山豬陳俊甫「大小便失禁」中風住院！

謝和弦嗆「奶大又怎樣」　女記者本尊曝光

童「臉色發黑」送醫：車上聞到怪味…爸臉綠全招了

韓女星越南玩桶船咖啡杯「被甩進水裡」

今降雨擴大「熱區出爐」越晚越濕冷　最低溫時間曝

蔡英文脫稿演出！撿到槍狂電韓國瑜　　綠營曝內幕

砸86萬裝潢新家　屋子竟是別人的

快訊／結果出爐！美眾院彈劾川普通過

莉婭首談謝和弦「是非常要好的朋友」：他拿很大賭注幫我

燒肉品牌獵下台南7000坪土地　將蓋全台最大燒肉店

政見會／統整韓國瑜16大金句

嫩模無bra肉色上衣「2點險看光」彎腰半球薄布破洞

沃草政見會即時查核：韓陷6爭議

高爾宣老闆悄離婚玉女歌手1年　宣布：我註冊交友軟體了

同學約旗津釣沙鮻　國三生「下雨天沒去」上課一問震驚

更多

最夯影音

更多
6歲嗯哼「被問娶妻生子」回答超暖！　爸爸秒尷尬：你說的我很愧對我母親

6歲嗯哼「被問娶妻生子」回答超暖！　爸爸秒尷尬：你說的我很愧對我母親
有敵人！媽扛「貓牌機關槍」掃射 牠放棄尊嚴任擺布...無奈眼神死

有敵人！媽扛「貓牌機關槍」掃射 牠放棄尊嚴任擺布...無奈眼神死

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

回顧2019年全球大事件！　中美貿易戰、香港示威仍進行中

回顧2019年全球大事件！　中美貿易戰、香港示威仍進行中

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面