高鈺婷控「白線一天變紅線」反被抓包宣傳車違停　陳建名：乾脆改名亂亂婷

▲高鈺婷拿出照片證明。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗）

記者陳俊宏／綜合報導

有「新竹林志玲」稱號、時代力量新竹市立委候選人高鈺婷在和館長的直播中說，她的宣傳車停在白線上，沒想到只經過一天，該路段就改塗成紅線，實在很誇張，此說法遭到新竹市政府嚴正駁斥。新竹市議員、民進黨發言人陳建名則反指高的宣傳車一天到晚違停，「為什麼不好好地租個停車位呢？就是為了這次來討拍嗎？」

高鈺婷在直播中指控，原本宣傳車是停在停車格裡，結果卻被告知不可以，就算有繳停車費也要移開，不然就直接拖吊，「我們當然是一定要移開啊，不然怎麼辦」，然後就找白線停；她16日跑台北，宣傳車停在白線，17日經過看到原本是白線的地方塗了紅線，「還夾一張單子說路線變更，超有效率的啊。」

對此，新竹市政府交通處發出新聞稿澄清指出，針對媒體報導停車畫線一案，文中提及「一日白線變紅線」，絕非事實，並嚴正駁斥此說法。

▼陳建名PO出高鈺婷宣傳車違停的照片。（圖／翻攝陳建名臉書）

交通處強調，該地點在路口10公尺範圍內，旁邊又是消防分隊，停在轉角處恐影響消防車輛進出視野，因此規劃在林務局人行道工程，以及本月消防博物館整修完後，依據《道路交通管理處罰條例》、《道路標誌標線號誌設置規則》畫設紅線，原本即規劃變更，請勿過度政治操作。

交通處強調，本案原已規劃配合人行道及博物館整建完成後，依規定劃設紅線，並無不妥或針對特定人情況，市府辦理各項政策均依法行事，請各界勿因此事件過度聯想。

「那天我就跟你說，選舉不要討拍。」陳建名18日在臉書發文酸高鈺婷，「認認真真正正當當地，帶給大家你的政策論述，跟大家說如果你當選，要為大家做什麼。結果卻看到你的政策論述越來越空泛，討拍卻討得更起勁。」

陳建名表示，一個參選立委已經數月的人，整天說自己是政治素人，連基本的行政流程都不查證，就在直播上散布謠言，「真的覺得街道標誌標線是你電腦裡的小畫家，愛怎麼畫就怎麼畫？」

▼陳建名發文酸高鈺婷。（圖／翻攝陳建名臉書）

陳建名指出，「你說你是素人，當然不會知道我們花了多少心力跟大家相處，花了多少功夫了解跟解決大家的問題；你說你是素人，所以根本不用花時間去搞清楚所謂政策論述跟行政流程，內含多少煞費苦心的協調跟折衝；所以街坊看板不給你掛，你開始酸人家比較有才情；只要遇到不如意的事，你就開始討拍，真的不要這樣啦！」

陳建名說，「你把車停在消防分隊旁邊，剛做好的人行道路口10公尺的範圍內，卻說人家畫紅線是迫害你。一天到晚朋友傳給我你宣傳車亂亂停的照片，跟我說你乾脆改名叫『亂亂婷』；一天到晚朋友傳給我你在八大窗外看板的照片，問我為什麼都不出聲，我都勸他們不要激動，選舉不要口水，要清新。」

陳建名表示，「但我真的很疑惑，有這麼多錢掛看板，開帶狀節目，為什麼不好好地租個停車位呢？就是為了這次來討拍嗎？」他也貼出高的宣傳車違停在北極殿旁的紅線上照片，「你亂亂婷的宣傳車已經占到大家泡茶聊天的地方了，去好好租個停車位好嗎？」