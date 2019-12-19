男友日本幫慶生！白費12小時車程+餓肚　「4天行程毀生日」她暴哭好幾天

▲開心出國慶生，卻都是去男友喜歡的景點。（示意圖／取自pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

明明開心出國慶生，最後卻悲傷收場。一名女網友分享男友帶她出國慶生的經歷，然而4天之中，有一半都是男友自己有興趣的行程，她只能抓緊最後退房後的時間買東西、享受美食。回來後她覺得實在太掃興，不甘生日就這樣毀了，只要一想起，就會不禁流淚。

「我自己也覺得沒嚴重到要哭幾天，但我就是莫名奇妙哭了。」一名女網友在臉書「爆怨公社」娓娓道來，她表示今年她生日的時候，男友帶她到日本進行4天3夜的自由行，但是行程幾乎都是男友自己喜歡的，很多她都沒有興趣，出遠門一趟總覺得生日被毀了。

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她舉例，他們在她生日當天早上抵達日本，吃了早餐後，男友就展開5個小時的「鋼彈之旅」。男友逛了一整條街，最後才又折返回第一間店買他要的東西，吃完原PO想朝聖的餐廳後，便結束了首日行程。

第二日他們去了上回沒去成的環球影城，原PO指出，她對環球影城的主題樂園都沒興趣，所以什麼都沒買；反觀對遊樂園著迷的男友，則是大買好幾件衣服做紀念。由於兩人隔天還要早起趕車，所以沒辦法逛太晚，必須早早休息。

▲日本環球影城。（圖／記者蔡玟君攝）

更驚人的是第三天，她表示因為要前往「貓島」，來回必須要坐12小時的車，才能獲得1小時的快樂。怎料當天船竟然停開，所以他們就白白花了12小時欣賞風景和享受火車的座位，「這12小時中間是沒任何吃的，早餐吃完我至少餓了10個小時。」

原PO指出，第四天退房後，終於輪到她的逛街時間了，不過她必須在6小時內攻克3個購物景點和3間必訪餐廳，還好最後有幸運達成目標。她嘆道，加上第三天晚上的藥妝店時間，這就是她的生日之旅了。

「可能在別人眼中我已經很幸福，對，但我卻覺得我的生日毀了。」她認為旅行的模樣應該是「想去哪就去哪、想逛多久就逛多久」，但她事後已經為了這趟旅程哭了好幾天，雖然沒有那麼嚴重，但不知為何想起就鼻酸。

▲原PO說她回國後哭了好幾天。（示意圖／pakutaso）

貼文一出，網友們認為應該是溝通問題最大，兩人若無事先確認好行程，不吵架真的很難，「雖然這行程的確安排的很不好，但最大的問題是沒有行前溝通吧？」、「如果是我生日我一定會自己排」、「男友可能也不知道你在生氣吧」、「出去玩本來就該溝通，如果妳只期待著對方給妳的驚喜，妳永遠都只有失望的份」。

不過也有人勸她事情都過了，現在後悔也沒用，應當記取教訓，下回再改善就好，「船也不是男友害不開的啊！有一點不完美才有下次再出發的理由」、「其實第一天可以分開各自逛，兩邊約好集合時間就好了」、「不開心要說出來，下次默契會更好」。

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