亮出合約！赴陸照寫「R.O.C」　波特王嗆酸民：老子一開始就沒跪過

圖文／鏡週刊

波特王因為「撩總統」影片踩碎中國合作夥伴的玻璃心遭解約，他霸氣回應：「那就解吧，這真的跪不下去！」大獲好評，許多人大讚他愛台灣、有骨氣，但也有一些人批評他沒道義，想賺人民幣就應該尊重對方政治立場，對此波特王在臉書秀合約，並嗆：「老子從一開始就沒跪下過好嗎?」

與總統拍片卻丟了中國合約的事情鬧得沸沸揚揚，波特王合夥人聚暘新媒體執行長Mars，今（18日）霸氣公開合約，寫到「我們本就是商人，但不代表我們會出賣自己的靈魂，我們很清楚的知道我們的底線在哪裡，從一開始就沒跪下過！」

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他強調雙方合作一開始就是對方找上門，因為撩妹系列在中國非常受歡迎，一推出隔天就會出現抄襲版的低畫質影片，「甚至還有人翻牆來嗆我們說我們抄襲他們的梗」，因此他們決定跟中國廠商簽約，直接在微博推廣原創內容。

Mars同時指出，除了涉及保密條款的部分外，一次給外界看清楚，一開始對方寫上「中國台灣」，被他們退回強力要求改成ROC，為了避免被吃豆腐，特別明確規範合作範圍是「中國大陸地區，不含台灣」，以免對方日後硬凹說台灣是中國的一部分，更重要的是，這份合約一開始就讓中國人知道台灣不在中國大陸的統治範圍內，Mars嗆：「誰的合約敢寫自己ROC與台灣的？不好意思就是我們！」

「波特王」隨後也轉貼Mars臉書貼文，怒嗆：「合約內容在此~老子從一開始就沒跪下過好嗎？」



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