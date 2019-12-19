「很重~妳別下來」黑貓大姊扛米上樓...OL一聽心疼婉拒　神展開暖炸

▲黑貓大姊很敬業，原po則很暖又有同理心。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友今天收到朋友家種的米，當時黑貓宅急便的大姐聯絡她，表示自己會扛上去，請她不要下樓，聞言她感動又心疼，立刻拔腿衝下樓，就這樣展開一場競速賽，而結局更溫暖人心，不少朋友感慨，「雙方都是很難得的人，能替對方著想，這是現在社會最欠缺的。」

女網友在爆怨公社提到，「我們家這邊的黑貓太敬業了！昨天朋友從他家寄自家種的米上來孝敬我，不是...來給我吃，並強調超級無敵霹靂重，然後今天黑貓姐姐到了，我才開公寓大門，姐姐就抱著這一大箱沉重的爬上來。」

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那時，黑貓姐姐嘴裡念叨著，「很重捏！我上去就好，妳不要下來，妳千萬不要下來。」而她連忙婉拒，「就是很重妳又是女生，所以我要下去接手啦，妳不要再爬了。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

就這樣，在兩方各自堅持之下，只能看誰動作比較快，後來她們在3樓碰到了，女網友回憶道，「她還很不好意思、不想讓我接手，我硬搶她才給我，其實我心裡很難過，姐姐真的很敬業，可是這社會的輿論讓她壓力很大，客人都自己下來了，還是得很敬業地送到家門口。」

她也感性地說，「大家都是人生父母養，他們每天為了送貨要爬多少樓梯？我家這邊的送貨員都超級客氣並且很敬業，有時不要只聽抱怨方的一面之詞，有時候其實是客人太機掰。」

暖心文一出，引起熱烈迴響，網友們紛紛回應，「這個對腰很傷，真的很敬業」、「有次訂貓砂6包，很重，結果女送貨員扛進來，我當下真的超不好意思的><，好險我這不用爬樓」、「二個都很棒，有妳們真好」、「如果大家都有這種觀念，社會就會變得很和諧了」、「20多年前在宅配工作時，有幾次送貨電梯故障，爬10幾樓送20多公斤的上樓」。

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