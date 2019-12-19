起飛爬升中…右發動機「溫度突上升」　全日空班機急降福岡機場

▲全日空班機19日發生緊急迫降情況。（示意圖／記者季相儒攝）

記者林瑩真／編譯

日本一架全日空班機19日發生緊急降落情況，疑似因為發動機發生故障，起飛不久後就緊急折返回福岡機場降落，機場跑道關閉超過30分鐘，所幸班機上278人全員平安。

綜合日媒報導，日本國土交通省福岡機場辦公室表示，19日上午9時50分許（日本時間），從福岡機場起飛的全日空246號班機（波音767型機）將飛往羽田機場，不料才起飛不久，右側發動機就顯示出溫度快速上升的狀況，機長立刻關閉發動機，並決定返回福岡機場。

該班機於10時15分緊急降落福岡機場，並由消防車待命，降落後移至停機坪，並關閉機場跑道約30分鐘，在10時49分重新啟用跑道。國土交通省指出，班機上的270名乘客及8名機組人員，一共278人全數平安，並未受傷。

目前國土交通省與全日空正在調查詳細事發狀況，初步判斷是右側發動機故障。另外，12月13日，全日空也發生緊急返回降落的事件，當時是客艙內出現大量不明灰塵物質，推測是空調故障，機上350人也全員平安。

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