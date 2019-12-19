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為了珍珠而活！1分鐘影片曝日人「台灣症」蔓延　7萬人瘋傳真相大白

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▲▼觀光局拍攝日本宣傳影片。（圖／翻攝自YouTube／交通部觀光局）

▲觀光局拍攝日本宣傳影片。（圖／翻攝自YouTube／交通部觀光局）

記者李宜秦／台北報導

台日關係友好，許多日本人出國旅遊首選就是台灣，來台日本旅客在本月9日首度突破200萬人，為進一步吸引日客，交通部觀光局近日也推出一則影片，全片擬真「日本電視台」，指稱日本民眾出現「台灣症」，症狀包括為了珍珠而活、會坐在地上看書、有奇怪手勢，該影片短短2天就吸引近7萬人觀看，成功達到宣傳成果。

影片擬真日本電視台，男主播開場表示，日本全國各地民眾出現異常行為，如症狀一「生活為了珍珠而活」，民眾說「感覺有點害羞」、「啤酒加珍珠也就算了，拉麵裡絕對不行」，畫面也帶到台灣西門町手搖飲店，可見大批旅客排隊購買珍珠飲品。

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▲▼觀光局拍攝日本宣傳影片。（圖／翻攝自YouTube／交通部觀光局）

▲▼觀光局拍攝日本宣傳影片。（圖／翻攝自YouTube／交通部觀光局）

▲▼觀光局拍攝日本宣傳影片。（圖／翻攝自YouTube／交通部觀光局）

症狀二「隨時隨地自在看書」，民眾說「我以為他身體不舒服要坐下，原來是要看書」、「剛不小心踩到一個可愛女生的手」，畫面帶到幾名民眾席地而坐看書的狀況，正是台灣書店氣氛。

症狀三「肢體語言也變得不通」，民眾比出「6」的手勢說「這是Aloha吧？」、「我以為他要打電話」。電視台男主播說，因為近年台日交流頻繁，而引發台灣症流行，請大家去台灣玩要細心留意。影片最後出現「提供 Taiwan THE HEART OF ASIA」字樣，才發現是來自觀光局的宣導影片。

網友看完大呼影片太有質感，留言「這太幽默了，給你們大力拍手」、「非常期待這樣的創意廣告可以持續下去」、「我真的相信是日本新聞片段⋯⋯直到後面的贊助商logo跑出來才恍然大悟」、「這影片是嗑了多少珍珠做出來的」。

▲▼觀光局拍攝日本宣傳影片。（圖／翻攝自YouTube／交通部觀光局）

▲觀光局拍攝日本宣傳影片。（圖／翻攝自YouTube／交通部觀光局）

觀光局國際組副組長鄭智鴻表示，近期日本旅客突破200萬人，為了增強日本旅客對台印象，並進一步吸引日人來台，才會彙整台灣有趣的現象，再拍成一部有趣的影片，如受到日人高度關注的「珍珠」，同時透過年輕人高度依賴的網路行銷，體現我國旅行趣味。

鄭智鴻表示，該部影片是台灣團隊製作，雖然外界認為，日人今年大量來台是因為日韓關係緊繃，但即使日人不去韓國旅遊，也可以選擇其他國家，他們卻選了台灣，加上日人出境旅客每年都沒有什麼太大成長，其中來台的旅客卻逐年上升，可見台灣人的熱情、友善、便利、美食成功吸引日人。

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