住月子中心「女生出一半或全出」男方都不爽　她：有存款住好一點很過分嗎

▲原PO說，住月子中心費用約15、16萬元。（示意圖／取自免費圖庫photoAC）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友發問，「女生要求住月子中心會很過分嗎？不會完全讓另一半負擔，夫妻各出一半，或女生出比較多一點，男生出少一點。」對此，不少人認為，如果經濟許可，住月子中心為何不可，「不給去的話，半夜請妳老公起來餵奶、照顧小孩和幫忙做月子餐！」

當事人18日在「爆怨公社」臉書社團說，自己經濟狀況還算不錯，也有一筆存款，所以想住月子中心，「只生一胎想說就住好一點，而且月子中心比較方便，又可以好好休息，這樣會很過分嗎？」

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原PO回覆網友的問題說，她還沒結婚也還沒懷孕，只是和男友討論以後的事，「就被對方以不耐煩的口氣又很凶來回應我，我只是把我的想法講出來而已，我這樣要求很過分嗎…而且我從來沒有要對方負擔啊，我說很多次了，對方還是…唉。」

▼有網友建議要住月子中心，因出了月子中心後，每天24小時待命，根本沒所謂的放假跟休息。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

有人好奇住月子中心的花費？原PO表示，約15、16萬元，「每個人的個性都不一樣，這種事慢慢跟他持續溝通」；重點對方如果不願意，那就不要規劃生小孩了，「出一半也不高興，我全出也不高興。」

原PO也說，「未來的婆婆很好啦！我的考量是婆婆如果那時候還有工作要做的話，又要幫忙月子餐，這樣真的會很累。」不少人認為，「經濟許可不過分，不給去的話，半夜請妳老公起來餵奶、照顧小孩和幫忙做月子餐」、「如果經濟許可就住，因為邊坐月子邊帶小孩真的很累，一個沒做好以後身體會很差。」

有媽媽留言，「一點都不過分，月子真的要好好做！！！這點我就很感謝我婆婆跟我老公，我想住月子中心，二話不說說好，而且我住滿30天。」另一人說，「真的要住，因為妳只剩這30天能休息了。出了月子後，每天24小時待命，根本沒所謂的放假跟休息。」

也有爸爸發表「愛妻宣言」獲得一堆讚，「當我一開始知道老婆懷孕時，我就開始準備這筆錢了耶，都痛10個月了，讓老婆好好休息、調養身體一個月不行嗎？再來還要餵奶、塞奶那麼多辛苦的事情。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！