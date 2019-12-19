謝和弦怒嗆「奶大又怎樣！」　女記者本尊曝光紅了

▲謝和弦怒嗆「奶大又怎樣」，女記者本人親自回應了。（圖／翻攝自當事人臉書／HuaHua Huang）

記者趙蔡州／綜合報導

藝人謝和弦日前被老婆Keanna檢舉呼麻後言行暴走，他16日主動到派出所與警察聊天，離開時因為不滿一名女記者的問題，反嗆對方「妳是什麼妹」、「妳奶大又怎樣」等。事件曝光後讓女記者在網路爆紅，許多網友湧入她的臉書留言朝聖，她本人也寫下長文吐露心聲，坦承當時有一點驚嚇，但其實沒有太多憤怒。

謝和弦16日到派出所與警察聊天，離開時被《壹電視》女記者詢問，為什麼要說與Keanna的孩子「不是愛的結晶」，他就突然暴走並嗆該名女記者「你XX弄警察就是妳啦」、「妳是什麼妹，我不想跟妳講話」、「妳奶大又怎樣」等語，接著上車後大力甩門離開。

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▲女記者本人身材姣好，這次被嗆意外圈粉。（圖／翻攝自當事人臉書／HuaHua Huang）

事件曝光後，女記者在網路上爆紅，許多網友湧入她的臉書留言朝聖。而她也寫下長文謝謝大家關心，表示自己其實是謝和弦的歌迷，「即便他爆出爭議，但對我來說，沒有因此掩蔽他的才華」、「即便他今天無來由地朝我飆罵，我依舊平心靜氣的做出不偏頗的報導」，即便謝和弦是眾矢之的，也應該擁有正面的發聲權。

她表示，自己以前也因為大麻案採訪謝和弦，當時謝和弦面對鏡頭鞠躬道歉，過程中兩人相談甚歡且互相擊拳，沒想到這一次碰面會受到飆罵，她除了有受到一點驚嚇，其實沒有多大的憤怒，認為謝和弦只是因為「不明原因」誤會了些事情，加上最近的事情精神狀況不好，才會突然飆罵她。

▲女記者說，她其實是謝和弦粉絲。（圖／翻攝自當事人臉書／HuaHua Huang）

至於謝和弦拿她「奶大」做文章，她認為這是一個沒有什麼意義的命題，「以『奶大』作為一個批評的角度，只是一個父權主義者的角度」，自己的身材如何及如何展現，完全跟頭腦、工作能力等，實在沒有什麼太大關聯性，這次事件就當作「練練膽量」，「畢竟實際來說，記者也是不太能夠這麼容易受驚嚇的。」