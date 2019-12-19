　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

謝和弦怒嗆「奶大又怎樣！」　女記者本尊曝光紅了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼遭謝和弦怒嗆「奶大又怎樣！」　女記者遭肉搜爆紅。（圖／翻攝自當事人臉書／HuaHua Huang）

▲謝和弦怒嗆「奶大又怎樣」，女記者本人親自回應了。（圖／翻攝自當事人臉書／HuaHua Huang）

記者趙蔡州／綜合報導

藝人謝和弦日前被老婆Keanna檢舉呼麻後言行暴走，他16日主動到派出所與警察聊天，離開時因為不滿一名女記者的問題，反嗆對方「妳是什麼妹」、「妳奶大又怎樣」等。事件曝光後讓女記者在網路爆紅，許多網友湧入她的臉書留言朝聖，她本人也寫下長文吐露心聲，坦承當時有一點驚嚇，但其實沒有太多憤怒。

謝和弦16日到派出所與警察聊天，離開時被《壹電視》女記者詢問，為什麼要說與Keanna的孩子「不是愛的結晶」，他就突然暴走並嗆該名女記者「你XX弄警察就是妳啦」、「妳是什麼妹，我不想跟妳講話」、「妳奶大又怎樣」等語，接著上車後大力甩門離開。

請繼續往下閱讀...

▲▼遭謝和弦怒嗆「奶大又怎樣！」　女記者遭肉搜爆紅。（圖／翻攝自當事人臉書／HuaHua Huang）

▲女記者本人身材姣好，這次被嗆意外圈粉。（圖／翻攝自當事人臉書／HuaHua Huang）

事件曝光後，女記者在網路上爆紅，許多網友湧入她的臉書留言朝聖。而她也寫下長文謝謝大家關心，表示自己其實是謝和弦的歌迷，「即便他爆出爭議，但對我來說，沒有因此掩蔽他的才華」、「即便他今天無來由地朝我飆罵，我依舊平心靜氣的做出不偏頗的報導」，即便謝和弦是眾矢之的，也應該擁有正面的發聲權。

她表示，自己以前也因為大麻案採訪謝和弦，當時謝和弦面對鏡頭鞠躬道歉，過程中兩人相談甚歡且互相擊拳，沒想到這一次碰面會受到飆罵，她除了有受到一點驚嚇，其實沒有多大的憤怒，認為謝和弦只是因為「不明原因」誤會了些事情，加上最近的事情精神狀況不好，才會突然飆罵她。

▲▼遭謝和弦怒嗆「奶大又怎樣！」　女記者遭肉搜爆紅。（圖／翻攝自當事人臉書／HuaHua Huang）

▲女記者說，她其實是謝和弦粉絲。（圖／翻攝自當事人臉書／HuaHua Huang）

至於謝和弦拿她「奶大」做文章，她認為這是一個沒有什麼意義的命題，「以『奶大』作為一個批評的角度，只是一個父權主義者的角度」，自己的身材如何及如何展現，完全跟頭腦、工作能力等，實在沒有什麼太大關聯性，這次事件就當作「練練膽量」，「畢竟實際來說，記者也是不太能夠這麼容易受驚嚇的。」

ET快訊
震驚！高爾宣老闆悄離婚玉女歌手1年　宣布：註冊交友軟體了
「中部人的肺要爆炸」　韓國瑜政見會16金句一次看
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

謝和弦怒嗆「奶大又怎樣！」　女記者本尊曝光紅了

亮出合約！赴陸照寫「R.O.C」　波特王嗆酸民：老子一開始就沒跪過

東北季風來襲！北台灣下探15度　氣象局：下波更低溫

生人迴避！湖口地區19日送煞　路線曝光：鳳凰三街一路往長生天

遠航拚復飛...陳述期截止前再補意見　民航局審酌中

這波東北季風「雨最多」時間要到了！　北東雨區再擴大、明晚最冷剩14°C

台東農特產品開創新通路　18日起全家便利商店網路App開賣

輸高捷＆機捷！他搭北捷忘帶錢包「沒手機支付GG」　網同感：全台最慢

劣禽嫌巢而離　聰明人的嘴在心裡

想買無線充電板放公司…鄉民秒勸退！理由曝光　過來人2點超滅火：會過熱

6歲嗯哼「被問娶妻生子」回答超暖！　爸爸秒尷尬：你說的我很愧對我母親

有敵人！媽扛「貓牌機關槍」掃射 牠放棄尊嚴任擺布...無奈眼神死

回顧2019年全球大事件！　中美貿易戰、香港示威仍進行中

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

反對養喵！傲嬌爸天天和牠玩躲貓貓　對到眼「好刺激」秒賊笑...網：爽的咧

謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！

楊丞琳隔11年超破台語0進步　「另外一種說ㄈㄚˋ」笑翻

《浪漫醫生金師傅2》回來了！！　李聖經一聽韓石圭「一句話」笑場

陳意涵老公下長城不願走樓梯　開啟討好模式：妳穿這樣滿好看的

謝和弦怒嗆「奶大又怎樣！」　女記者本尊曝光紅了

亮出合約！赴陸照寫「R.O.C」　波特王嗆酸民：老子一開始就沒跪過

東北季風來襲！北台灣下探15度　氣象局：下波更低溫

生人迴避！湖口地區19日送煞　路線曝光：鳳凰三街一路往長生天

遠航拚復飛...陳述期截止前再補意見　民航局審酌中

這波東北季風「雨最多」時間要到了！　北東雨區再擴大、明晚最冷剩14°C

台東農特產品開創新通路　18日起全家便利商店網路App開賣

輸高捷＆機捷！他搭北捷忘帶錢包「沒手機支付GG」　網同感：全台最慢

劣禽嫌巢而離　聰明人的嘴在心裡

想買無線充電板放公司…鄉民秒勸退！理由曝光　過來人2點超滅火：會過熱

反骨男孩拍片惡搞謝和弦！　酷炫曝「他看完之後反應」：值得了

12強王牌江少慶加盟美職老虎　爭取明年拚上大聯盟

小二女書包搜出「小青書」！他看「純愛6字」爆筋：岳父來找你囉

盤點送另一半的情慾聖誕禮物清單　PTT狂推「私處潤滑液」

小孩氣喘突發作送醫！　1關鍵意外揪出「老公外遇內幕」

拍照擺動作超尷尬　10個萬用Pose技巧學起來，簡單拍出自然網美照

雷神弟掰了麥莉再牽第2任新歡！　帶21歲嫩模見爸媽…她「驚人背景」曝光

汽車零組件股「新兵報到」！湧盛電機每股42元登興櫃　台灣唯一車用壓縮機大廠

亞洲IFBB健美資格賽22日高雄登場　400「健人」爭4張職業卡

首爾歌謠大賞「大動作宣布」發現不正當投票　直接點名：就是IZ*ONE

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

生活熱門新聞

謝和弦嗆「奶大又怎樣」　女記者本尊曝光

同學約旗津釣沙鮻　國三生「下雨天沒去」上課一問震驚

赴陸合約照寫「R.O.C」　波特王：我沒跪過

東北季風來襲！北台灣下探15度

燒炭跳樓...最陰國宅已30人輕生

湖口地區19日送煞　路線曝光

快找自己的鄉鎮市區！　「台灣姓氏地圖」統整全台前30名

北東雨區明再擴大！最冷剩14°C

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

今變天高溫暴跌8度轉雨　彭啟明曝下波強冷空氣時間

越南學生妹手抓馬尾撩翻　側臉也精緻炸

失蹤24hrs能報警　台人錯誤觀念

父母空難賠償金遭親人賭光　哈佛學霸一場悲劇覺悟了

搭北捷忘帶錢包　手機沒用悲劇了

更多熱門

相關新聞

女記者直播被襲臀　痛斥：物化我！

女記者直播被襲臀　痛斥：物化我！

美國一名電視台女記者日前在喬治亞州報導路跑活動時，竟然在鏡頭前遭一名男跑者當眾打屁股，當下雖然十分生氣，但為了維持專業仍忍下怒氣，完成了報導，事後她在推特上痛斥對方，「你侵犯我、物化我，當眾羞辱了我。」

女記者是20年前同校學生…孫大千回應

女記者是20年前同校學生…孫大千回應

印尼女記者中彈　律師：申請公開警員身份

印尼女記者中彈　律師：申請公開警員身份

印尼記者眼失明　急救員：不排除告港警

印尼記者眼失明　急救員：不排除告港警

強吻正妹女記者　墨鏡男爽完吃官司

強吻正妹女記者　墨鏡男爽完吃官司

關鍵字：

謝和絃女記者HuaHua Huang

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦嗆「奶大又怎樣」　女記者本尊曝光

童「臉色發黑」送醫：車上聞到怪味…爸臉綠全招了

莉婭首談謝和弦「是非常要好的朋友」：他拿很大賭注幫我

韓女星越南玩桶船咖啡杯「被甩進水裡」

政見會／統整韓國瑜16大金句

高爾宣老闆悄離婚玉女歌手1年　宣布：我註冊交友軟體了

Keanna舉報謝和弦呼麻　專家曝背後內幕！

楊冪被鏡子反射出真實身材　網一看全傻了

同學約旗津釣沙鮻　國三生「下雨天沒去」上課一問震驚

iPhone SE 2放回耳機孔、搭配夜幕綠

燒肉品牌獵下台南7000坪土地　將蓋全台最大燒肉店

味全龍戰力補強　網羅富邦5戰將

赴陸合約照寫「R.O.C」　波特王：我沒跪過

30年「成人片不倒翁」破9千人斬　驕傲臉曝4大密技

謝和弦小三「無P原裝真面目」被挖出！

更多

最夯影音

更多
6歲嗯哼「被問娶妻生子」回答超暖！　爸爸秒尷尬：你說的我很愧對我母親

6歲嗯哼「被問娶妻生子」回答超暖！　爸爸秒尷尬：你說的我很愧對我母親
有敵人！媽扛「貓牌機關槍」掃射 牠放棄尊嚴任擺布...無奈眼神死

有敵人！媽扛「貓牌機關槍」掃射 牠放棄尊嚴任擺布...無奈眼神死

回顧2019年全球大事件！　中美貿易戰、香港示威仍進行中

回顧2019年全球大事件！　中美貿易戰、香港示威仍進行中

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面