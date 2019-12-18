胸痛看中醫！她聽信偏方「狂打手臂到整片瘀青」…嚇壞：1年完全沒好轉

▲陳女聽偏方把自己上肢打到整片瘀青。（圖／翻攝自哈爾濱日報，下同）

記者朱世凱／綜合報導

家住黑龍江省哈爾濱市的56歲陳姓女子表示，自己1年前開始出現胸痛、胸悶、呼吸短促的症狀，她到醫院檢查後，醫師說這些症狀無礙，只需觀察即可，但她因為太過擔心病情加重，所以隨意找了「中醫」幫忙治病，對方告訴她只要花費幾千元，按照囑咐「拿塑膠板子猛打上肢」，就可以解決症狀；不料陳女照做後症狀不僅沒改善，反倒越來越嚴重，嚇得趕緊再去醫院看診。

據《哈爾濱日報》報導，陳女近日透露，1年前開始感到胸口難受，雖然醫師說這並不是嚴重症狀，但她仍舊不放心，所以上網查了很多資料，並且認定自己可能是患了冠心病，只好立刻尋找「中醫」為她診療。中醫師替陳女診斷後也說這是心肌梗塞、冠心病的發病前兆，必須花費幾千元才能治好。

中醫師再稱，除了要吃特定的中藥外，還要拿塑膠製的板子拍打上肢，設法讓血管疏通。陳女士按照偏方治療後，幾乎把整個上肢都打到瘀青了，荷包也損失慘重，但症狀卻還是時好時壞；1年過後，胸悶情況不只沒好轉，反倒還比先前更加嚴重，只好趕緊到哈爾濱市第一醫院心內一科就診。

陳女向醫師表示，「我胸痛近一年了，網路上都說這是冠心病才會有的症狀，不及時治療可能會猝死，但我中西醫都看過了，為什麼就是不見好呢？」醫師周大亮進行一系列檢查並且詢問過往病史後認為，陳女根本沒有心肌梗塞、冠心病的症狀，大多是過度焦慮、神經功能紊亂所導致的。

周大亮無奈地說，患者本身沒有生病，卻聽信偏方傷害自己，作法相當不可取，「雖然沒有疾病，但是為了調節患者的心理壓力，我還是指導她進行了每日有氧運動（快步行走）、調整睡眠等非藥物治療。目前，陳女的症狀已經完全消失。」

他最後提醒，雖然冠心病、心肌梗塞比較常見，但也有一定的發生機率，並不是有胸悶就一定就是冠心病，如果民眾懷疑自己患病時，一定要到正規的醫院去就診，切勿迷信偏方。

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