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玉井縱火嫌家暴「痛打醫師爸」10多次！家人申請保護令　教友曝：已經放棄他

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▲▼台南玉井縱火7死，曾姓嫌犯。（圖／地方中心攝）

▲曾嫌曾家暴、痛毆父親10多次，家人還為此申請保護令。（圖／地方中心攝）

記者莊智勝／台南報導

台南玉井真理家族前輩堂14日深夜傳出縱火7死慘劇，市府衛生局調查，曾男除了過去有多項前科外，還曾家暴醫師父親多達10餘次，家人無力管教只好申請保護令，但曾男拒絕前往醫院精神科就診，因此最終被送往監獄服刑，直到近日才刑滿出獄。衛生局表示，10日社工還曾與曾男通電話，當時並未發現異狀，怎料4天過後竟會犯下縱火重案。

據《中央社》報導，衛生局人員表示，曾男情緒起伏相當大，不但不服父母管教，還曾動手痛毆醫師爸爸10多次，但未對母親動手；家人忍無可忍之下申請保護令獲准，曾男也因拒絕前往精神科就診而被送到監獄服刑。

日前曾男刑滿出獄，衛生局社工本月4日、5日、9日、10日四度電訪曾男，並要求見面談話，但都遭到拒絕。衛生局表示，這4次的電訪中，曾男情緒還算穩定，並未有太大波動、或透露任何負面意圖，不料最後一次通話後短短3天，竟會犯下縱火案奪走7條人命。

事隔一日，教友今重返佛堂整理，張姓負責人說，曾嫌父母14日有現身，並向他表達深深的歉意。居住在佛堂的一名教友無奈地表示，曾嫌荒誕的行徑讓家人看不下去，爸爸甚至連再看他一眼都不願意，基本上已經是完全放棄、當他沒救了，但真理家族仍然選擇接納他，並讓他在此生活一年多，不料換來的卻是恩將仇報，無辜的家庭因他破碎，再也難圓。

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▼教友15日重返現場整理物品，並準備搬往他處。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市玉井區發生縱火案造成7死2傷，住在該處居民，也紛紛搬到其他佛堂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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