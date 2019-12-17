　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

中國醫藥大學附設北港醫院　中醫部辦免費檢測＆講座

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲中國醫藥大學附設北港醫院，中醫週辦免費檢測、講座，中西醫結合在雲林地區都能發揮與提高治療的成功率為鄉親守護健康。（圖／中國醫藥大學附設北港醫院提供）

▲患者蔡先生（中）於記者會中現身說法，經過40多天、14次的針灸治療，右眼已可正常開闔，複視情況也有顯著改善；左為副院長林榮生，右為中醫師張益銓。（圖／中國醫藥大學附設北港醫院提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

寒流逐波冬至將屆，是中醫調理進補的季節，中國醫藥大學附設北港醫院中醫部舉辦中醫週，有三天免費耳穴探測器檢測健康、中醫季節養生講座、尚有藥膳簡介課程及針灸的神奇，古人用「效如桴鼓」一敲就響來形容中醫治療效果。

73歲患者蔡先生，日前騎車時右眼遭不明飛蟲咬到有中等程度疼痛，在搓揉後，導致右眼無法睜開，神經內科就診後排除急重症可能，至中醫部張益銓醫師門診尋求治療，經過近一個半月、總共14次的針灸治療，蔡先生的右眼已可正常開闔，眼球偏移也明顯回正，複視情況也有顯著改善。造成動眼神經麻痺的原因很多，最常見的原因為缺血梗塞性，其次是血管瘤，腫瘤創傷等疾患所造成，透過針灸介入可加速恢復。

中國醫藥大學附設北港醫院中醫部醫師張益銓醫師說，眼睛為靈魂之窗，傳統中醫認為『肝開竅於目』、『肝受血則能視』、『久視傷血』等，可見自古中醫對於眼部疾患也是相當重視的。

中國醫藥大學附設北港醫院此次舉辦中醫講座，以眼部疾患為主題，現代人對於電子產品的使用過度頻繁，長時間緊盯手機螢幕等，配合年紀漸長而有功能性的退化，臨床上常見有近視或是眼睛乾澀、視物不清、迎風流淚等症狀，中醫尚可透過針灸穴位與神經的刺激、依照體質提供內服藥的調理，或是耳穴貼敷的按壓刺激、與遠紅外線治療儀加強深層組織的修復與血循改善等方式以緩解症狀。

中國醫藥大學附設北港醫院吳錫金院長表示，中西醫現代化、中西醫一元化是本院的宗旨，中醫週的目的在於團隊合作默契及貼進民眾冬令的保健，12月16日到18日連續三天醫院都有衛教主題。這些中西醫結合在雲林地區都能發揮與提高治療的成功率為鄉親守護健康。

▲中國醫藥大學附設北港醫院，中醫週辦免費檢測、講座，中西醫結合在雲林地區都能發揮與提高治療的成功率為鄉親守護健康。（圖／中國醫藥大學附設北港醫院提供）

▲中國醫藥大學附設北港醫院，中醫週辦免費檢測、講座，中西醫結合在雲林地區都能發揮與提高治療的成功率為鄉親守護健康。（圖／中國醫藥大學附設北港醫院提供）

►「即日起，我退出老化黨。」

【其他新聞】

►害「子宮受寒」四肢發涼的NG行為...穿低腰褲上榜！中醫教你暖宮6招

►10歲小弟「哼、哼」叫！　胃食道逆流誤當妥瑞氏症中醫7天見效

►天冷當心小中風！醫首推「早睡晚起」身體更好...加碼5招暖過冬
 

ET快訊
即／汐止遊覽車轉彎輾過少女　左臂壓輪下「血肉模糊」急送醫
北部高溫「暴跌6°C」時間點曝！越晚下雨機率越高
基隆廟口驚見「熊貓警車」！神眼網友看出真相：都要罰900
盤古蟾蜍毒性似「毛地黃」　下肚速發4症狀
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

被政治耽誤的歌手！台中正副議長首次同台高歌　下次換市長唱

台南市南區民宅火警　受困民眾架梯救出

中國醫藥大學附設北港醫院　中醫部辦免費檢測＆講座

雲林監理站辦無障礙機車考照　吸引多名聽障人士參加　

吳鳳科大社會責任實踐聯合成果發表會　竹編技藝再現

屏東縣政府舉辦勝利星村招商　收件至30日止

台東榮服處歲末報佳音　寒冬送愛心

ACE聖誕傳愛650　台東偏鄉孩童圓夢

生力軍年年增補　宜蘭消防局獲全國「充實消防人力推動計畫」考核第3名

頂新和德基金會攜手味全龍球員「接棒未來」！基層棒球訓練營斗六開訓

塗鴉後再返大樓贈保全雪茄致歉　謝和弦無厘頭嗆聲：當我塑膠？

楊丞琳驚見熟悉身影出現　直接倒地崩潰：你很Ｘ

高爸爸忍淚自彈自唱　「9分鐘影片」用高以翔喜歡的方式道別！

嫌麵爛難吃！部落客負評3連發 店家PO影片反駁：拍照拍太久

被熱情博美侵犯！柯基怒甩開　對方搖屁屁挑釁：一起來high啊

獨立式包廂睡覺、豪華電競設備　法國宅男體驗網咖喊：想搬進去

超違和！特勤吳彥祖護衛韓國瑜　眼神高冷...騎著木馬「上上下下」

新北耶誕城／ 鄧紫棋連來2年壓軸登場！　《光年之外》、《句號》超穩LIVE根本吃CD

聯訪中同框韓國瑜「特勤吳彥祖」　她邊指揮邊換拍照角度：快點！

怕女兒近視！爸嚴格控管看電視時間　她超機靈趴窗戶...吃零食配鄰居卡通

被政治耽誤的歌手！台中正副議長首次同台高歌　下次換市長唱

台南市南區民宅火警　受困民眾架梯救出

中國醫藥大學附設北港醫院　中醫部辦免費檢測＆講座

雲林監理站辦無障礙機車考照　吸引多名聽障人士參加　

吳鳳科大社會責任實踐聯合成果發表會　竹編技藝再現

屏東縣政府舉辦勝利星村招商　收件至30日止

台東榮服處歲末報佳音　寒冬送愛心

ACE聖誕傳愛650　台東偏鄉孩童圓夢

生力軍年年增補　宜蘭消防局獲全國「充實消防人力推動計畫」考核第3名

頂新和德基金會攜手味全龍球員「接棒未來」！基層棒球訓練營斗六開訓

超有感！安裝「洗澡神器」電費帳單省6千　暢快沖澡心情不再壓力山大

被政治耽誤的歌手！台中正副議長首次同台高歌　下次換市長唱

社福團體合作辦義診義剪　守護街友健康煥然一新

比利時駐馬大使　在花蓮靜思精舍體驗修行生活

療癒奶音發聲！小月月「10秒凹屋2次」　眼尖網一看：糟了

罷韓遊行陳其邁賣關子不說　談到韓國瑜還是超怒：市長不是跳板

自地委建需求增　安信建經「全案管理」件數年增2成

星展銀拚雙語分行　總座林鑫川借鏡新加坡打造「三接銀行」

中職／支不支援6搶1 　劉玠廷：支持聯盟立場

漢翔與洛馬簽署合作協議　推動F-16亞太維修中心

地方熱門新聞

透天厝霸氣加蓋車庫　被市府整排拆了

高雄一德夜市上百攤商集結抗議！

桃園市議會　出現首對夫妻檔議員

疑瓦斯外洩全家人一氧化碳中毒

詹江村臉書PO文支持　陳根德後勢看好

汽機車燃料費催繳倒數計時　未繳納車主強制執行

環狀線通車塞　23條道路納監控

新建案佔用都市計畫道路用地拆除

降低車速利器　桃園啟用「實體減速台」

台南智慧綠能科學城啟用

男誆買保險騙小錢　至少涉案4起

第三屆「一星衣益 」活動　大江展開

海口里要求納入　航空城區段徵收

苗栗音樂佳餚節登場　八三夭領軍　

更多熱門

相關新聞

害子宮受寒的NG行為　穿低腰褲上榜

害子宮受寒的NG行為　穿低腰褲上榜

中國自古就有「十個女人九個寒」的說法，這裡的「寒」指的是「子宮寒冷」。嘉品中醫診所中醫師葉濡端解釋，中醫所說「子宮寒冷」，並不是單純指子宮的功能較弱，還包含卵巢、輸卵管等器官功能低下，或是骨盆腔內血液循環不佳。

胃食道逆流誤當妥瑞氏症中醫7天見效

胃食道逆流誤當妥瑞氏症中醫7天見效

經期讓妳痛到無法自拔？

經期讓妳痛到無法自拔？

「抬頭紋消失」當心面癱！快按6穴位

「抬頭紋消失」當心面癱！快按6穴位

新北鐵鎚弒父案　二審仍無期徒刑

新北鐵鎚弒父案　二審仍無期徒刑

關鍵字：

中醫針灸

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

手機被撿到警局！女大生認領結局超展開

他送深海能量石！女兒3個月狂「流鼻血」險亡

游否希首回應古拉：我當時才領2萬

小三勒斃正宮「淋油炸屍」做成燒臘

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

謝和弦小三「無P原裝真面目」被挖出！

透天厝霸氣加蓋車庫　被市府整排拆了

Keanna忍痛懷孕！謝和弦反心疼莉婭整型「躺2周很辛苦」

12歲童家中房門反鎖亡！入殮時滿背瘀青

12/30前輸入優惠碼　6塊麥克雞塊買一送一

愛犬骨灰燒成琉璃　出現黑白狗臉

醫院搞錯血型…34歲二胎媽產後16F跳下

準爆了！和12星座「吵架怎麼和好」天蠍你惹不起

被迫失業　員工輾碎3000支iPhone

即／台北市長選舉官司　丁守中敗訴確定

更多

最夯影音

更多
塗鴉後再返大樓贈保全雪茄致歉　謝和弦無厘頭嗆聲：當我塑膠？

塗鴉後再返大樓贈保全雪茄致歉　謝和弦無厘頭嗆聲：當我塑膠？
楊丞琳驚見熟悉身影出現　直接倒地崩潰：你很Ｘ

楊丞琳驚見熟悉身影出現　直接倒地崩潰：你很Ｘ

高爸爸忍淚自彈自唱　「9分鐘影片」用高以翔喜歡的方式道別！

高爸爸忍淚自彈自唱　「9分鐘影片」用高以翔喜歡的方式道別！

嫌麵爛難吃！部落客負評3連發 店家PO影片反駁：拍照拍太久

嫌麵爛難吃！部落客負評3連發 店家PO影片反駁：拍照拍太久

被熱情博美侵犯！柯基怒甩開　對方搖屁屁挑釁：一起來high啊

被熱情博美侵犯！柯基怒甩開　對方搖屁屁挑釁：一起來high啊

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面