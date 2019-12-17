中國醫藥大學附設北港醫院　中醫部辦免費檢測＆講座

▲患者蔡先生（中）於記者會中現身說法，經過40多天、14次的針灸治療，右眼已可正常開闔，複視情況也有顯著改善；左為副院長林榮生，右為中醫師張益銓。（圖／中國醫藥大學附設北港醫院提供）



記者蔡佩旻／雲林報導

寒流逐波冬至將屆，是中醫調理進補的季節，中國醫藥大學附設北港醫院中醫部舉辦中醫週，有三天免費耳穴探測器檢測健康、中醫季節養生講座、尚有藥膳簡介課程及針灸的神奇，古人用「效如桴鼓」一敲就響來形容中醫治療效果。

73歲患者蔡先生，日前騎車時右眼遭不明飛蟲咬到有中等程度疼痛，在搓揉後，導致右眼無法睜開，神經內科就診後排除急重症可能，至中醫部張益銓醫師門診尋求治療，經過近一個半月、總共14次的針灸治療，蔡先生的右眼已可正常開闔，眼球偏移也明顯回正，複視情況也有顯著改善。造成動眼神經麻痺的原因很多，最常見的原因為缺血梗塞性，其次是血管瘤，腫瘤創傷等疾患所造成，透過針灸介入可加速恢復。

中國醫藥大學附設北港醫院中醫部醫師張益銓醫師說，眼睛為靈魂之窗，傳統中醫認為『肝開竅於目』、『肝受血則能視』、『久視傷血』等，可見自古中醫對於眼部疾患也是相當重視的。

中國醫藥大學附設北港醫院此次舉辦中醫講座，以眼部疾患為主題，現代人對於電子產品的使用過度頻繁，長時間緊盯手機螢幕等，配合年紀漸長而有功能性的退化，臨床上常見有近視或是眼睛乾澀、視物不清、迎風流淚等症狀，中醫尚可透過針灸穴位與神經的刺激、依照體質提供內服藥的調理，或是耳穴貼敷的按壓刺激、與遠紅外線治療儀加強深層組織的修復與血循改善等方式以緩解症狀。

中國醫藥大學附設北港醫院吳錫金院長表示，中西醫現代化、中西醫一元化是本院的宗旨，中醫週的目的在於團隊合作默契及貼進民眾冬令的保健，12月16日到18日連續三天醫院都有衛教主題。這些中西醫結合在雲林地區都能發揮與提高治療的成功率為鄉親守護健康。

▲中國醫藥大學附設北港醫院，中醫週辦免費檢測、講座，中西醫結合在雲林地區都能發揮與提高治療的成功率為鄉親守護健康。（圖／中國醫藥大學附設北港醫院提供）

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