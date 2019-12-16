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一時心情不好…他竟怪台大醫師沒用！持刀報復逼喝恐怖礦泉水

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▲▼陸網配圖_台北市重要建築_臺大醫院新舊院區。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲精障男久病10多年未癒，一時心情不好竟怪罪短暫照顧他的台大醫師，還持刀威脅喝抗鬱劑礦泉水。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者孫于珊／台北報導

一名患有重度憂鬱症等身心症狀的男子，在接受台大醫院治療後未果，竟怨懟曾照顧他的黃醫師，於是佯裝送貨員釣黃醫師出來取貨，然後掏出水果刀威脅對方喝下摻有抗鬱劑藥物的礦泉水！所幸有好心路人上前幫忙，員警獲報後也趕赴現場，並無人受傷。精障男犯以恐嚇方法妨害醫務人員執行醫療業務罪，遭台北地院處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，但給予緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應遠離黃醫師至少50公尺，全案可上訴。

該男自2009年起患有重度憂鬱症、疑似潛伏性思覺失調症等身心症狀，並於2009至2017年間在台大精神科住院治療。2017年11月底至2018年1月中旬，短暫接受黃姓住院醫師的照顧，但出院1年半後，僅因病症未能痊癒、心情沮喪，竟對黃醫師心生不滿，2019年7月14日中午12時許，便前往醫院找黃醫師報復！

▲桃園市林姓男子今年2月間在桃園市住處酒後遭人持水果刀刺殺腹部，剛好哥哥經過發現送醫救回一命，事後怒控同居女友涉案。（示意圖／視覺中國CFP）

▲精障男佯裝送貨員騙醫師出來見面，隨後掏出預藏水果刀恐嚇。（示意圖／視覺中國CFP）

男子佯裝送貨員，撥打黃醫師的公務手機，要求當面交付包裹，雖然醫師回覆包裹放在收發室即可，婉拒碰面，但男子仍堅持須親收包裹，醫師只好前往見面。不料，男子左手拿出預藏水果刀，醫師連忙抓住其持刀的左手，男子再用右手拿出一瓶摻有抗鬱劑藥物的礦泉水，恫稱：「如果不想受傷的話，乖乖喝下這瓶水」等語。所幸有路人見狀趨近，醫師則高聲呼救，趁男子一時分心，順利奪下他手上的刀子交給路人，緊接跑到駐衛警辦公室報警。

法官審酌男子罹患身心症狀且就診十數年，僅因久病未癒、突然情緒低落就恣意責怪醫師，不僅妨害醫療業務執行，造成醫師心理恐懼，更損害醫病關係，但念在男子坦承犯行，且有意與醫師進行調解以獲諒解，但遭醫師拒絕，表示「目前不請求賠償，也不願與精障男見面」、「勿讓精障男接近我或台大醫院」。

法官考量一切情狀後，量處男子3月徒刑，得易科罰金9萬元，但給予緩刑5年，緩刑期間付保護管束，且應遠離黃醫師至少50公尺，並禁止對醫師實施身體或精神上不法侵害、騷擾、跟蹤等行為，若違反上述保護管束事項情節重大，醫師與檢方均可向法院聲請撤銷緩刑。

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