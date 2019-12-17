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影／韓國瑜大罵陳其邁「選前政見不認帳」　網友傻眼：你才是高雄市長耶...

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記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統候選人韓國瑜，17日批評行政院副院長陳其邁很多選前的承諾「選完後完全不認帳」。韓國瑜大罵陳其邁「政見跳票」，網友紛紛看傻眼，質疑到底誰才是「真高雄市長」。

韓國瑜和副手搭檔張善政17日合體出席全國工商界聯合後援會。韓國瑜受訪時表示，高雄負債問題嚴重，278萬市民每人平均負債8萬8千元近9萬元，是全國第一高，民進黨平常執政不認真，一到選舉就「大撒幣」。

韓國瑜接著語出驚人表示，尤其是陳其邁很多選前的承諾，選完後完全不認帳，高雄人已經看清楚，這種空頭支票太多了，「我覺得民進黨還是要回到正軌，好好為人民打拼」。

選上市長的韓國瑜批評落選的陳其邁「政見沒兌現」，讓網友超傻眼。臉書粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」貼出韓國瑜受訪影片，貼文超酸寫道，「可是國瑜，陳其邁已經落選了，你才是高雄市長耶...」

網友紛紛留言回應，「可以不用再自我介紹了」、「韓國瑜 你是忘了自己是高雄市長還是害怕想起來」、「奇怪，誰是高雄市長？？？陳其邁嗎？」「哈哈選上的竟然責怪落選的沒兌現當初競選時所開的支票.....果然是奇葩」、「選上的全部跳票怪落選的沒實現承諾，果然只有韓導做的到」。

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