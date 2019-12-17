郭台銘幫喬國民黨不分區？　郭辦駁斥邱毅：發言請自重！

▲邱毅。（圖／記者徐斌慎攝）

記者呂欣玫／台北報導

邱毅本被排在國民黨不分區第8名，但因「統派」色彩遭質疑而退出，改列新黨不分區第一，而他近日聲稱被國民黨列不分區當天，他人在鴻海創辦人郭台銘家中。對於是否有幫邱毅「喬」不分區？郭台銘17日表示，「我沒有這個能力」；郭台銘辦公室也澄清，此為邱毅單方面的説法。

邱毅日前接受專訪時提到，被國民黨將列為不分區第8名時人在郭台銘家，因為郭台銘第一天看到名單上沒有他，覺得應該要談一談，不願意放一個人才丟在那邊閒置，但兩人還沒開始談，就接到國民黨電話說敗部復活了。他強調，郭台銘是很有義氣的人，是個義氣朋友，非常顧大局，說他如果進了立法院，兩人可以互相配合。

被問及如果當時沒有被國民黨排進不分區，郭台銘會將邱毅安排到何處？邱毅則語帶保留地說，講出來會傷感情，基本上他對我是有些小了解。

不過，對於邱毅的說法，郭台銘辦公室17日澄清，郭台銘從未參與國民黨不分區提名，也未與邱毅先生討論任何推薦其他黨之事，此為邱毅單方面的説法，選舉期間，請政治人物發言自重，勿以訛傳訛。

被問及是否有幫邱毅「喬」不分區？郭台銘17日受訪時也說，他沒有這個能力，但證實邱毅被提名那天有一起吃飯，希望將來工作能夠協助他，「我也是聽聽他怎麼說，我也不了解他是被國民黨提名，後來被拿掉。」

其他人也看了這些…

►「分裂投票」韓國瑜最危險 民進黨區域立委30.2%有機會拼過半

►「亡昌感」追打韓國瑜政黨票上升至6.9.% 宋楚瑜終橘之戰慘跌剩2.6%

►蔡英文46.6%領先韓國瑜 這些人上次投給朱立倫、宋楚瑜



►超越藍綠，就靠她了