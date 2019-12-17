影／對決洪慈庸！　台中副市長楊瓊瓔宣布「請辭」選立委

記者呂欣玫／綜合報導

台中副市長楊瓊瓔代表國民黨參選台中第三選區（潭子、大雅、神岡、后里）立委，原先預計朝「請假不請辭」參選，與無黨籍立委洪慈庸展開復仇戰。不過，就在18日立委號次抽籤前一天，楊瓊瓔透過臉書正式宣布請辭，她說，今天順利完成109年預算三讀通過，這個預算是市長盧秀燕團隊編的，一定要通過之後，才較放心辭職，這是負責任的做法。

▲台中市副市長楊瓊瓔。（圖／記者屠惠剛攝）



楊瓊瓔17日表示，感謝議長及所有議員的支持，今天順利完成109年預算三讀通過，今天這個預算是盧秀燕團隊編的，一定要通過之後，才較放心辭職，這是負責任的做法，所以預算在議會審議期間，都盡力與議會溝通，請議會讓預算順利通過。

楊瓊瓔說，她完成做為副市長階段性的任務，各區的幼兒公托中心、長照據點陸續建設中，還有許多地方建設、社福政策和台灣燈會活動也都在市府大家庭的努力下順利開動。承諾接任副市長，要對得起市民朋友和盧秀燕對她的託付，完成任務後，明天起也將全心投入立委選戰。

楊瓊瓔表示，這一役，很艱困，一人戰全黨，總統蔡英文連續四周站台為對手輔選，民進黨各部會首長，黨政高層，用盡全力為幫助對手勝選抹黑、打擊自己，不過這般抹黑、攻擊只是更加凸顯過去三年多來，這區的立委不及格，鄉親們不願意繼續受騙，所以挺身和她站在一起，期望再次看到潭雅神后的進步和繁榮。

楊瓊瓔提到，為了幫大家做更多事，需要願意聆聽鄉親需求的立委，向中央爭取更多台中建設的經費，為了有效監督政策施政，不讓我們的錯誤政策債留子孫，也為了過去三年多來，鄉親們找不到人協助解決地方大大小小需求，這許多許多原因，都是她再度奮戰的理由。

楊瓊瓔強調，1月11日我們不為個人，為了成為更進步的城市、為了給孩子一片藍天，請大家一同用選票支持她，讓國會增加一席，真正為地方說話、挺身而出的立委。

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