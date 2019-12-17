超鹹濕對話！人妻嬌嗔：喜歡你的～他喊「水流出來」...法官曝下場：很遺憾

▲人夫驚見妻子LINE中有大量鹹濕對話，憤而提告卻敗下陣來，法官表示遺憾。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名人夫發現妻子小虹（化名）LINE中竟然有與另名男子阿振（化名）的鹹濕對話，妻子與對方你一言我一語大聊床事，還喊「是不是很想跟我做一整天」、「下面癢」、「X爆妳下面」等語，讓他當場氣炸提告。但法院審理後，因證據不足判2人無罪。

判決指出，人夫指控小虹在2018年6月10日前某日紅杏出牆，與阿振發生性行為，他還是在看了妻子的對話紀錄之後才發現。2人對話內容超露骨，「我想把XX放進去」、「舒服阿，喜歡你的」、「妳應該下面癢，我的也很癢，想X爆妳下面」、「你是不是很想跟我做一整天」、「妳上次才被X到腿軟在床上一直抖，而且妳被X到水一直從大腿流出來」等等。

對此，小虹辯稱，「阿振傳訊息跟我開很誇張的玩笑，所以我就很誇張的回答」，丈夫6月10日凌晨發現對話內容後，有質問她是否跟別人上床，她趕緊向丈夫解釋對話只是「開玩笑」，並針對傳訊息這件事認錯道歉；阿振則辯稱，「我跟小虹之間的對話紀錄，只是我的性幻想內容，用來自慰的方式，沒有真的發生性交行為」。

新北地方法院認為，在沒有錄音或其他補強證據下，單憑人夫的指述及對話紀錄，以及2人事後道歉、試圖和解的舉動，難以認定阿振與小虹曾發生通姦行為，另外，依據訊息內容，無法推敲出2人相姦的時間、地點，「雖然2人對話內容讓人匪夷所思，難以相信2人毫無瓜葛，但在證據法則上，仍不足以確信被告2人成立通姦相姦犯行。」判2人無罪。

法官最後在判決中提到，在互信的婚姻關係中，沒有任何一對夫妻能忍受其配偶或伴侶與其他人互相傳送性愛對話，「本院瞭解告訴人一定無法接受此無罪判決，但基於無罪推定原則，在證據不足之下，本院只能帶著遺憾、帶著對犯罪被害人難以交代的重擔以及真相永難釐清的無力感，作出無罪判決。但不代表本院肯認被告2人行為。」同時建議人夫，針對阿振及小虹可能侵害到配偶權的部分，也許可另循民事途徑主張權益。

修圖修到厭世！這款CP值很可以

【更多新聞】

騎車被攔...他屎在滾喊：我要大便！下秒手伸褲內「挖糞猛砸」 警臉上熱熱的



摸小狗遭盯上...她上廁所被尾隨！回收男逼躺下「伸指舔尿」喊：忍一下就好



KTV初見面...澎湖男見短裙妹回家喊：我陪睡！她遭騙進飯店「壓床硬來」爆哭