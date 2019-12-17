▲ 板橋「民權路－新站路公車」專用道啟用，公車、機車分流奏效提升行車安全。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市板橋區文化路（民權路－新站路）公車專用道17日上午6時啟用，在員警與義交協助引導下，車流大致順暢。交通局長鍾鳴時表示，公車專用道成功地讓公車與機車分流行駛，不僅有效紓解機車車流更提升行車安全，後續將密切觀察，將再針對號誌時相等調整改善。

因應捷運環狀線第一階段即將通車，有效紓解板橋公車站周邊龐大公車流量，減少公車與機車車流交織造成的壅塞與事故發生，新北市交通局利用板橋文化路一段從民權路到新站路口往台北市方向路幅最寬路段進行車道調整，設置了新北市第一條公車專用道，全長400公尺。

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▲ 交通局長鍾鳴時表示，公車專用道成功地讓公車與機車分流行駛，不僅有效紓解機車車流更提升行車安全。

實施第一天清晨，交通局長鍾鳴時到現場觀察車行狀況，鍾鳴時表示，實施公車專用道，不只一般駕駛要適應動線變化，特別是公車駕駛更要遵循相關標誌、標線及號誌行駛，專用道設置有專用號誌、藍色底彩色鋪面及大區域的引導標誌，初期也有義交及員警在場協助指揮疏導，呼籲用路人配合，後續將持續觀察調整改善。

針對首日上午尖峰時段實施情況，鍾鳴時不諱言地說:「差強人意」，他點出新站路右轉號誌秒數不足，導致民權路口發生公車壅塞情形，經調派義交加強指揮疏導，車行大致順暢，「下午才是真正的挑戰，」鍾鳴時已指示交工科針對公車專用道的路口號誌秒差進行調整。

鍾鳴時強調，文化路（民權路－新站路）公車專用道具有「分流」與「直捷」兩個特色，將公車與汽機車行車動線分流，提升行車安全外，路口也以號誌管控將行人、汽機車與公車動線分開，保障行人安全。他說，實施首日，行車安全和秩序己見提升，尤其是機車族行駛文化路一段自民權路口至漢生東路口，只需一次停等，有效紓解，成功地將公車與機車分流，提升安全。

「時間對我們來說完全沒用！」