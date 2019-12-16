KTV初見面...澎湖男見短裙妹回家喊：我陪睡！她遭騙進飯店「壓床硬來」爆哭

▲阿宏初見面小君竟朝對方伸出狼爪，強壓飯店床上性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／高雄報導

澎湖一名男子阿宏（化名）2月某日凌晨到一間KTV與友人歡唱，席間認識年僅16歲的小君，沒想到他竟假意要請對方幫忙安排投宿事宜，將人騙到飯店，更無視小君狂喊「不要」性侵得逞。法院審理後，將阿宏判刑5年6月。可上訴。

判決指出，阿宏2月7日凌晨2時40分許赴友人的約到一間KTV飲酒歡唱，進而與小君認識。小君4時許先行返家，阿宏見狀，急傳訊息詢問，「你去哪？」、「你還以為你要跟我睡」，暗示要跟小君發生性關係，但遭對方以「靠邀！」拒絕，但他仍不罷休，先是打電話給小君，表示自己已經在小君家樓下，要上樓陪她睡，逼得對方傳LINE給其他友人，要將他帶走。

沒想到阿宏假借對路況不熟的藉口，詢問小君哪裡有飯店可以住，將對方拐出門，凌晨5時22分左右，他趁小君替他找好飯店並開啟房門準備離開現場時，竟強摟對方進房間，將穿著長袖連身短裙的小君壓在床上，強脫內褲，撫摸私處並性侵內射得逞。

小君事後對著前來飯店的友人崩潰大哭，隨後在爸爸的陪同下報警處理，由於內心受創，她更不幸罹患創傷後壓力症候群；阿宏在偵查、一審時坦承犯行，事後卻又翻供說2人是在你情我願的情況下發生關係。

高雄高分院審酌阿宏罪證明確，雖然一度在偵查、一審時坦承犯行，但事後又翻供否認，不見悔意，至今仍未與小君達持民事和解或尋求原諒，犯後態度不佳，維持一審依強制性交罪判他有期徒刑5年6月，將他的上訴駁回。全案仍可上訴。

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