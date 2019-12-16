摸小狗遭盯上...她上廁所被尾隨！回收男逼躺下「伸指舔尿」喊：忍一下就好

▲阿俊見就讀國小4年級女童年幼可欺，竟要對方躺公廁地上指侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／屏東報導

屏東一名從事資源回收業的男子阿俊（化名）2012年9月至2013年6月間某日，見到才念國小四年級的女童小君（化名），竟伸出狼爪，先是撫摸對方下體，接著竟尾隨進廁所指侵小君，見小君喊痛，還要對方「忍耐一下」，6年過後，小君決定將這場夢魘說出來。法院判阿俊有期徒刑8年，可上訴。

判決指出，阿俊在小君住的社區內從事資源回收業，2012年9月至2013年6月間某日晚間7時許，他見小君與哥哥到資源回收場玩小狗，認為有機可乘，竟然在回收場內強行撫摸小君的下體，還一路尾隨小君到女廁，一見小君如廁完，便要求對方躺在廁所地板上讓他舔下體、指侵。過程中小君感覺疼痛，拍打阿俊的手，沒想到阿俊竟回她，「忍耐一下」，要求她站起身，並以蹲姿繼續舔小君的生殖器官，見到小君夾緊雙腿才作罷。

小君回憶事發時稱，哥哥玩到一半就回去了，阿俊叫她坐在他的大腿上，將手伸入她的褲管內撫摸下體約3到4次，進入廁所後，「他要我躺在廁所的地板上，他舔我的生殖器後他將手指插入我的陰道內，我告知他說我很痛並身體往後退還打他的手，但沒有打掉他的手，他還告訴我忍一下就好」，而當她站起身後，阿俊向她表示，「還有尿液沒有乾，要幫妳舔乾淨」，她問阿俊為什麼會痛，阿俊則回她「以後就會懂」，並秀出第一指節說，「剛剛只有到這裡」，叫她回家。

整起事件曝光後，阿俊坦承小君與小君哥哥曾到他工作的地方摸小狗，但矢口否認有對小君強制性交，阿俊的辯護律師則稱，「是因為小君跟阿俊要鐵棍，阿俊不給她，所以她才去告」。

由於小君指證歷歷，對於案發過程、細節都能詳細描述，前後供述幾乎一致。屏東地方法院勘驗各項事證後認為，她若非親身經歷，怎麼可能記憶如此深刻，更何況小君也沒有必要為了一支鐵棍誣陷阿俊，因此不採信阿俊說詞，依對未滿14歲女子犯強制性交罪，判阿俊有期徒刑8年，全案仍可上訴。

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