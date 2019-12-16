▲ 板橋435藝文特區駐村聚落開場白，共創新北藝術潮間帶。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市板橋435藝文特區於14日集結駐村藝術家們，共有超過60名青年藝術家開場闊論，對藝術聚落未來的發展性一齊對話，並藉此凝聚共識。藝術家們透過參與式展演作品《Blablablabla》、《聽聽青草原》搭配一日限定「打開藝術家工作室」作為開場白序幕，並策劃「泥淖，還是潮間帶－435藝術聚落的下一步？」之主題展覽，透過藝術家集結對話，以參與式作品、展覽、論壇及紀錄片等方式的開場表白，開啟435藝文特區與駐村藝術家共創共生的潮間帶！

新北市文化局蔡佳芬局長及臺北國際藝術村李曉雯總監於14日的夜間論壇中與藝術家們共同對談。文化局長蔡佳芬表示，今日這場活動名為「開場白」，代表著公部門與藝術家間，是在場域或是心態的敞開，並積極的以對話、交流及論壇的方式來尋求更大的藝術公約數。新北市本身擁有眾多文化底蘊，需要透過這些藝術家眼光及協助，才能讓不同色彩在新北各處發光發亮，在論壇中，我們不分彼此一同投射及建構未來新北藝術面貌，這將是本局未來的執行目標與藝術藍圖！

請繼續往下閱讀...

▲ 板橋435藝文特區駐村聚落開場白，泥淖還是潮間帶展區。

「開場白」執行策劃的進駐藝術家張瑋倫說，感謝文化局對藝術家的關切，藉由論壇跟與藝術家合作的活動辦理，讓新北市藝術家能透過各種形式對話，開放性討論園區對開放長期進駐、藝術家自治和工作室空間改造的各種藝術家管理可能。

除夜間論壇外，同時舉辦的「泥淖，還是潮間帶-435藝術聚落的下一步？」主題展及一日限定「打開藝術家工作室」成功吸引大批參觀人潮！主題展中，邀請435進駐藝術家莊志維、陳飛豪、丁建中及藝術團體《後花園萌寵》等，透過他們進駐期間的所見所做，爬梳板橋435藝文特區以往到現今的藝術聚落演變及發展，也看見藝術家對於聚落的深厚情感及未來發展的期望，進而思考435藝術聚落的下一步。

「開場白」在新北市政府文化局與435藝文特區進駐藝術家相互交流中，讓新北藝術星光璀璨外，更淬鍊出藝術新高度！「泥淖，還是潮間帶－435藝術聚落的下一步？」主題展將從12月14日起到2020年1月1日，《展覽資訊》請上板橋435藝文特區官網或臉書活動專頁：https://www.facebook.com/events/2519938294791030/。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 板橋435藝文特區駐村聚落論壇。