騎車被攔...他屎在滾喊：我要大便！下秒手伸褲內「挖糞猛砸」　警臉上熱熱的

▲張姓男子不滿酒駕遭攔查，竟拉屎丟警察。（資料圖／記者李忠憲翻攝）

記者戴若涵／彰化報導

彰化市一名張姓男子3月22日晚間酒後騎車上路，碰到員警攔檢非但拒絕酒測，還當場解放，並將手伸入褲子內挖出糞便朝警方臉部猛力砸去。事後遭法院依妨害公務判刑7月，另依公共危險罪判刑6月，得易科罰金；案經上訴，二審改判應執行有期徒刑10月，得易科罰金30萬元，全案確定。

判決指出，張男3月22日晚間7時許，從小吃店喝完藥酒騎車返家途中，因未依規定二段式左轉遭巡邏員警攔下，並要求實施酒測。他見狀隨即向員警表示，「我要大便」，員警回應，「回派出所再上」。

孰料，張男竟藉著酒氣，當場解放在褲子內，手還伸進褲子子，猛挖一坨糞便朝前方員警丟去，對方臉部、脖子、衣物隨之遭殃飄散臭氣。警方見狀，隨即將他壓制上銬，帶回派出所。

張男事後辯稱，自己是因為緊張才會大在褲子上，「當下覺得警方不相信我，便將手往屁股挖了一坨大便...我是往前面丟，沒想到警員會在那個方向...不是真的故意要拿糞便丟向警方」，但這番說詞卻遭警方密錄器畫面狠狠打臉。

▲張男拉屎丟警察，對方臉部、脖子、衣服全中標。（圖／記者李忠憲翻攝）

一審法院認為，張男酒測值高達0.66毫克，用糞便攻擊警方，事後還狡辯，犯後態度不佳，依妨害公務罪判他有期徒刑7月，另依公共危險罪判處6月徒刑，得易科罰金18萬元。

案經上訴，台中高分院審酌，張男有妨害公務、公共危險等前科，素行非佳，又掏糞砸警公然挑戰公權力，但看在他在二審時坦承犯行，與受害員警達成和解並賠償10萬元，已見悔意，妨害公務罪改判有期徒刑6月、公共危險罪則維持6月刑期，應執行有期徒刑10月，得易科罰金30萬元，全案定讞。

▲張男當場被上銬帶回警局。（圖／記者李忠憲翻攝）

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