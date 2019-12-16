▲ 侯友宜體驗三重「鴨鴨遊戲場」鐵馬躍動，鼓勵帶孩子遊玩營造親子關係。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三重中興橋鴨鴨地景公園開放後，近年成為熱門打卡景點，新北市府再加碼設置「鴨鴨遊戲場」，利用中興橋下空間，提供市民更多戶外休閒場所。市長侯友宜16日前往視察，親自騎自行車躍動體驗，並宣布2020年要完成共41座全齡共融遊戲場，2019年預計可完成18座，讓長輩與幼童皆能盡情遊憩。

侯友宜表示，鴨鴨地景公園是全齡共融性公園，除了大型鴨鴨溜滑梯，還有體健設施區、自行車躍動場等設施，不只適合孩子，也很適合長輩來運動。此外，未來還會在此設置光雕，不僅美麗，更讓市民朋友晚上能前往鴨鴨公園嬉戲玩樂。

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▲ 侯友宜體驗三重「鴨鴨遊戲場」，是全國首創可拆卸式大型造型溜滑梯。

侯友宜現場體驗各項遊樂設施，其中「自行車躍動場」讓他印象最深刻、覺得非常有趣。他說，自行車躍動場很有意思，因為小時候騎腳踏車都是騎平地，這個是有坡度，讓小朋友在騎的過程中，充滿冒險、刺激，又有挑戰感，也能訓練平衡感及反應能力，有助於增強孩子的自信心。

另外，侯友宜指出，市府將在新北大都會公園的800公尺堤坡，打造溜滑梯為主題的全齡共融遊戲場，在易拆卸、不影響防洪前提，打造25座特色溜滑梯、70種遊具設施，預計明年7月完成，希望透過改造，帶動更多人潮，更多人愛上新北大都會公園；未來也將此舉辦更多國際性大活動，創造與水共融、共榮的城市。

水利局表示，鴨鴨遊戲場位於淡水河左岸三重區中興橋下堤外灘地，是新北市第14座全齡共融遊戲場，緊鄰鴨鴨地景公園旁，遊具設施符合防汛撤離需求，設計為可拆式裝置，是全國首創可拆卸式大型造型溜滑梯，高度3.5公尺，兼顧使用安全，造型活潑，美觀耐用。此外，還設有體健設施區、自行車躍動場、主題地景藝術等設施，透過富趣味且多變的主題遊戲設施，讓家長與孩子能有美好記憶的互動時光。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲▼ 新北市長侯友宜體驗三重「鴨鴨遊戲場」鐵馬躍動。